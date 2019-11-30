65-летний политик из Люксембурга Жан Клод Юнкер, занимавший на протяжении пяти последних лет пост председателя Еврокомиссии, уходит с этой должности. 20 лет он был одним из ключевых игроков на политической сцене ЕС. Сначала - министром финансов и премьер-министром Люксембурга, затем - председателем Еврогруппы, объединявшей европейские страны, которые перешли на общеевропейскую валюту, и, наконец, главой высшего органа исполнительной власти Европейского Союза. В последнее время Юнкер все чаще сталкивался с проблемами, связанными со здоровьем. После того как он покинет пост главы Еврокомиссии, Юнкер хочет написать книгу и больше времени уделять поэзии Рильке.

Испытания Юнкера: от угрозы банкротства Греции до мигрантов

На посту руководителя Еврокомиссии Юнкеру приходилось улаживать самые разные кризисы: спасать Грецию от банкротства и сохранять стабильность еврозоны. Бороться с последствиями мирового финансового кризиса - слабым экономическим ростом и высоким уровнем безработицы. Серьезнейшим испытанием для него стал и миграционный кризис. Остановить хлынувший в ЕС по балканскому маршруту и через Средиземное море поток мигрантов Юнкеру удалось вместе с рядом поддержавших его глав государств и правительств благодаря сделке по беженцам, заключенной с Турцией и Ливией. Но к концу деятельности Юнкера на посту главы Еврокомиссии миграционный кризис окончательно так и не устранен.

Страны ЕС по сей день не могут договориться о предложенной Еврокомиссией реформе системы предоставления убежища и распределении беженцев по Евросоюзу. Юнкер же не перестает настаивать на том, чтобы все они проявляли солидарность друг с другом и с теми государствами, из которых в Европу направляется основной поток беженцев.

"Речь идет не о милосердии, которое является давней чертой характера европейцев, а о развитии настоящего партнерство между Европой и Африкой, инвестировании в Африку, создании там рабочих мест. Это должно быть лейтмотивом. Мы не должны смотреть на Африку только через призму миграционного кризиса", - заявил Юнкер, подводя итоги своей деятельности в выступлении перед Европарламентом. Он подчеркнул, что Евросоюз должен позаботиться о том, чтобы у людей в Африке не возникало необходимости перебираться в Европу (на лодках по Средиземному морю. - Ред.), рискуя своими жизнями.

Поцелуй Юнкера. Политический ход или стиль?

И сторонники, и политические противники Жан-Клода Юнкера говорят о присущем ему шарме. А поцелуи и объятия главы Еврокомиссии, которыми были удостоены главы государств и правительств, - популярный повод для светских разговоров в Брюсселе. Но часто с политическим подтекстом. "Я целовал Путина и Эрдогана, - признается Юнкер в одном из интервью немецкому журналу Der Spiegel и лукаво подмигивает. - Это нисколько не навредило Европе".

Его своеобразный юмор и манера держаться порой вызывают удивление в Брюсселе. Юнкер мог перед заседанием Совета ЕС по-отечески потрепать за волосы кого-либо из министров или смачно поцеловать кого-то в лоб. А премьера Венгрии Виктора Орбана он, смеясь, встречал словами: "Привет, диктатор". Между Юнкером и Орбаном, который, по мнению Еврокомиссии, ставит под сомнение фундаментальные принципы и правовые основы ЕC, часто возникали противоречия.

Во время предвыборной кампании Орбана его однопартийцы даже развесили по всей Венгрии плакаты Юнкера с обидными словами в адрес ЕС. И это несмотря на то, что партия Орбана входит в Европейскую народную партию, кандидатом от которой на пост председателя Еврокомиссии и стал в свое время Жан-Клод Юнкер. В конце концов Юнкер заявил, что в случае с Орбаном он сдается.

Власть Орбана в Венгрии для Жан-Клода Юнкера - показатель кризиса, связанного с ростом националистических настроений и популярностью правых идей в Европе, который во время его работы во главе Еврокомиссии усугубился. От этого "оголтелого национализма" Европу необходимо защитить, призывает Юнкер.

Но поцелуи и объятия Юнкера - не для всех. "Найджела Фараджа я не целовал никогда", - подчеркнул он в дебатах о "Брекзите". В Европарламенте Фарадж являлся ярым сторонником выхода Великобритании из ЕС, и Юнкер часто подвергался его яростным нападкам. "Что вы до сих пор здесь делаете?" - язвительно спросил Юнкер Фараджа, когда тот после референдума по "Брекзиту" вновь появился в пленарном зале Парламента ЕС.

Но существует фото, на котором Фарадж и Юнкер якобы целуются. "На самом деле я лишь шепнул ему на ухо оскорбительное словечко", - пояснил Жан-Клод Юнкер. "Брекзит", который отложили до 31 января 2020 года, Юнкер считает своим личным огромным поражением. Он сожалеет, что не вмешался в агитационную кампанию перед референдумом в Великобритании, и убежден, что это было большой ошибкой. Тогдашний британский премьер Дэвид Кэмерон, заявивший о своей отставке после референдума, по мнению Юнкера, нуждался в совете и поддержке.

Юнкер - убежденный европеец

"Я люблю Европу", - повторяет почти во всех своих интервью Юнкер. Для него, сына сталевара, который во время Второй мировой войны был вынужден служить в вермахте, Европа - это прежде всего мирный проект: "Самое большое достижение ЕС состоит в том, что нам удается сохранить мир. А это не является чем-то само собой разумеющимся". И это следует неустанно объяснять молодому поколению, убежден Юнкер: "Необходимо лишь взглянуть на непосредственных соседей Европы, чтобы понять, как опасна международная ситуация и как хрупко положение ЕС".

Серьезным испытанием для Юнкера как убежденного европейца стало урегулирование конфликтов между ЕС и США после прихода к власти Дональда Трампа. В Вашингтоне Юнкеру пришлось убеждать американского президента не вводить штрафные пошлины на европейские автомобили. И ему удалось это сделать, пусть лишь на время.

"Трамп рассказал мне в Белом доме, что он уже беседовал фактически со всеми главами государств и правительств из Европы. Тогда я сказал, что за торговлю отвечает только ЕС. И он должен говорить об этом со мной", - делился Юнкер после сложных переговоров в Вашингтоне. Он подарил Трампу фотографию кладбища американских солдат в Люксембурге. "Это произвело очень сильное впечатление на президента США", - вспоминал потом Юнкер.

Похвала и критика в адрес Юнкера

"Основной талант Юнкера - достигать компромисса", - говорит глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте, немец Манфред Вебер (Manfred Weber). Другие же жестко критикуют Юнкера, как, например, лидер правых популистов в Европарламенте итальянец Марко Занни. "Юнкер оставил после себя расколотую Европу, которая не может дать ответ на беспокоящие граждан вопросы по поводу миграции, внутренней безопасности и роста экономики", - считает депутат от итальянской "Лиги".

В своей первой речи после назначения на пост главы Еврокомиссии в 2014 году, как раз во время финансового кризиса, разразившегося в Греции, Юнкер назвал возглавляемый им орган "комиссией последнего шанса". Использовал ли он этот шанс? В экономическом плане у Юнкера все получилось. Его программа инвестиций в экономику ЕС объемом более 300 млрд евро функционирует. Рабочие места созданы.

А вот что касается серьезной реформы Европейского Союза, на чем настаивает и президент Франции Макрон, то в этом успехи пока слабые. Да, были проведены несколько косметических изменений, но основные структурные проблемы ЕС остались. Предложение Юнкера объединить полномочия руководителей Еврокомиссии и Совета ЕС главы государств и правительств стран-членов отклонили.

Попытки этой осенью начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии - тоже провал для Еврокомиссии под руководством Юнкера. "Во время моего нахождения на посту главы ЕК вступления этих стран в ЕС не будет", - обещал Юнкер в 2014 году. И сдержал слово. Но после его ухода все может измениться.

Своей преемнице, бывшему министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), он, конечно, желает всего наилучшего. "Но я не даю советов, особенно публично. Все, что я сейчас скажу, будет скорее ударом, чем советом", - заметил с улыбкой Юнкер во время своего последнего саммита ЕС, 148-го по счету в его политической биографии.