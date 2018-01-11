С 1 января 2018 года Болгария по ротации заняла пост председателя Совета Евросоюза. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью DW в четверг, 11 января, рассказал о своих ожиданиях от этого председательства.

Юнкер указал, что страна хорошо подготовилась к задаче встать во главе Евросоюза. Для этого, в частности, создано специальное министерство по делам председательства Болгарии в ЕС во главе с Лиляной Павловой. София имеет представление, что надо делать для решения задач, представляющих особую важность для Евросоюза - проблемы мигрантов, развития цифровых технологий, европейского оборонного союза.

Председательство Болгарии, отметил председатель Еврокомиссии, выпало на очень ответственный период решения вопросов о будущем Европы. В 2018 году планируется, в частности, начать важные преобразования в области углубления экономического и валютного союзов, системы приема беженцев, формирования бюджета ЕС.

Юнкер не согласился с критикой многих европейских СМИ, заявивших, что Евросоюз возглавит самая бедная и коррумпированнаястрана ЕС. Политик указал, что Болгарии за время членства в Евросоюзе удалось добиться существенного прироста темпов экономического развития. При этом Брюссель в рамках специального кооперационного и проверочного механизма отслеживает ситуацию в области борьбы с коррупцией в этой стране.

Председатель Еврокомиссии считает важным, что одним из центральных пунктов председательства Болгарии станет сближение Евросоюза со странами Западных Балкан. Юнкер подчеркнул, что они заслуживают иметь перспективу вступления в ЕС. Однако для этого странам-претендентам предстоит еще провести важные реформы. Кроме того, София, по мнению Юнкера, может также сыграть важную роль посредника в переговорах Брюсселя и Анкары о сближении Турции с Евросоюзом.