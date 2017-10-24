264 млн детей и подростков школьного возраста во всем мире не ходят в школу, говорится в докладе Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Документ опубликован во вторник, 24 октября.
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В период с 2010 по 2015 годы начальную школу закончили 83 процента детей, среднюю - 69 процентов, старшую - 45 процентов. Только в 17 процентах стран по всему миру предусмотрено обязательное одногодичное дошкольное образование для детей, сказано в докладе.

Равные возможности для мальчиков и девочек в начальной школе есть только в 66 процентах стран, в средней - в 45 процентах, в старшей - в 25 процентах. В докладе организация приводятся данные за 2015 год.

В среднем правительства стран выделяют на образование 4,7 процента ВВП, посчитали в ЮНЕСКО. Таким образом, по данным организации, для качественного образования и создания равных возможностей доступа к нему в странах с низкими доходами не хватает 39 млрд долларов (около 33 млрд евро) ежегодно.

Deutsche Welle
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