JUST RELEASED: 2017/8 @GEMReport 'Accountability in #education: Meeting our commitments'. Download now https://t.co/sdAWIyEmk7📥 #CountOnME pic.twitter.com/EG91yzGZDW— UNESCO (@UNESCO) October 23, 2017
В период с 2010 по 2015 годы начальную школу закончили 83 процента детей, среднюю - 69 процентов, старшую - 45 процентов. Только в 17 процентах стран по всему миру предусмотрено обязательное одногодичное дошкольное образование для детей, сказано в докладе.
Равные возможности для мальчиков и девочек в начальной школе есть только в 66 процентах стран, в средней - в 45 процентах, в старшей - в 25 процентах. В докладе организация приводятся данные за 2015 год.
В среднем правительства стран выделяют на образование 4,7 процента ВВП, посчитали в ЮНЕСКО. Таким образом, по данным организации, для качественного образования и создания равных возможностей доступа к нему в странах с низкими доходами не хватает 39 млрд долларов (около 33 млрд евро) ежегодно.
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