Позже стало известно, что 33-летнюю Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и доставили в "безопасное место", передает "Би-би-си" со ссылкой на источники.

Как сообщалось, 27 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала говорить. Ее отец, которому 66 лет, остается в больнице, но ранее сообщалось, что его состояние быстро улучшается.

Ранее Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что его дочь Юлия "отчаянно хочет" вернуться в Россию, напоминает Gazeta.ru.

Сообщалось также, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии намерены предложить сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений.

Сама Юлия Скрипаль пока что не стала принимать помощь от российских консулов, сообщил в срочной ноте британский МИД. Юлия также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Россия это категорически отрицает.