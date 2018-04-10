Юлию Скрипаль выписывают из больницы в Великобритантии, передает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, 10 апреля врачи подписали выписку Скрипаль.
Julija Skripal
© Vida Press

Позже стало известно, что 33-летнюю Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и доставили в "безопасное место", передает "Би-би-си" со ссылкой на источники.

Как сообщалось, 27 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала говорить. Ее отец, которому 66 лет, остается в больнице, но ранее сообщалось, что его состояние быстро улучшается.

Статьи по теме:
В Солсбери снесут дом Скрипаля и пару кафе, где он был в день покушения  (121)
"Скрипали не готовы принимать гостей". Почему Виктории Скрипаль отказали в визе?  (134)

Ранее Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что его дочь Юлия "отчаянно хочет" вернуться в Россию, напоминает Gazeta.ru.

Сообщалось также, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии намерены предложить сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений.

Сама Юлия Скрипаль пока что не стала принимать помощь от российских консулов, сообщил в срочной ноте британский МИД. Юлия также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Россия это категорически отрицает.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

The Sunday Times: Скрипалю и дочери предложат уехать в США (347)

Британская разведка нашла способ уберечь Сергея...

В мире

В конгрессе США подготовили новый законопроект об ужесточении санкций против России (5)

В конгрессе США начали обсуждение новых финансовых...

Постпред РФ при ООН: химатака в Сирии — фейк для отвлечения внимания от Скрипаля (10)

Российские и сирийские власти готовы обеспечить доступ...

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и увезли в безопасное место (66)

Юлию Скрипаль выписывают из больницы в...

Трамп: США ответят на химатаку в Сирии в течение 48 часов (47)

Президент США Дональд Трамп вновь осудил...

Постпред США в ООН: кровь сирийских детей — на руках России (302)

На экстренном заседании Соввета Безопасности ООН ,...

TOP новостей

Статистика фиксирует снижение роста цен в Литве (18)

По данным Департамента статистики Литвы ,...

Какие продукты в Литве подешевели, а какие подорожали (2)

Из продуктов питания и неалкогольных напитков (цены...

Сквернялис признал: Литва все еще в "черном" списке Евросоюза (16)

Несмотря на положительные тенденции на рынке занятости...

Состояние некоторых вильнюсских мостов ужасает (3)

В апреле прошлого года специалисты Вильнюсской мэрии...

Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (76)

Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...