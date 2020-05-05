Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером, получив компенсацию в $5,5 млн за политические гонения

Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования. Источником средств указана компания Reid, Collins, Tsai LPP, зарегистрированная в штате Техас.
В 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, Юлию Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году, приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате "Нафтогазу" 1,5 миллиарда гривен. Выйти из заключения политик смогла лишь в феврале 2014 года, после событий Евромайдана и бегства Януковича.
Вскоре следователи и судьи по "газовому делу" Тимошенко сами стали фигурантами уголовных дел, связанных с фальсификациями.
Европейский суд по правам человека еще в апреле 2013 года признал "газовое дело" против бывшего премьер-министра Украины политически мотивированным, а арест ее незаконным. Таким образом, Тимошенко получила законное право на компенсацию.
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