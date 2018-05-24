"Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", — рассказала она в интервью Рейтер.

По словам Юлии Скрипаль, процесс выздоровления был очень медленным и болезненным. "Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, месте, которое стало мне очень близким".

Это первое публичное заявление Юлия Скрипаль после выписки из больницы 9 апреля.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, — рассказала Юлия. — Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну".

"Прошу всех уважать мою личную жизнь"

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место. Сообщалось, что она не желает общаться с прессой и не планирует в ближайшее время никаких интервью или пресс-конференций.

Ее отец, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, был выписан из больницы на прошлой неделе.

Как говорит Юлия, она решила прервать свою реабилитацию и сделать короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов.

"Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться".

"Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас кроме нас самих. Я хотела еще раз поблагодарить всех людей, оказавших мне помощь и поддержку в этот сложный период моей жизни. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца. Спасибо за внимание", — завершила Юлия Скрипаль свое видеообращение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Юлии Скрипаль, отметила, что российские дипломаты ежедневно пытались связаться с ней после инцидента в Солсбери.

"Мы хотим, чтобы Юлия Скрипаль знала: не было и дня, чтобы российский МИД, посольство России в Лондоне не пытались организовать контакт с ней с главной целью — удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о ее состоянии и состоянии ее отца", — сказала Захарова.

В посольстве России в Лондоне заявили, что рады увидеть Юлию Скрипаль "в добром здравии", однако отметили, что ролик усиливает озабоченность по поводу условий ее содержания.

"Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также подозревают, что Юлию могут удерживать британские власти против ее воли.

Дело Скрипалей

Отец Юлии — бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, а впоследствии высланный в Британию.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

Россия требовала совместного расследования отравления и в частности допуска российских специалистов к анализу образцов вещества, которые Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от Британии через несколько дней после отравления бывшего разведчика и его дочери.

Исполнительный совет ОЗХО не поддержал подобную инициативу России.