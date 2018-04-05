Полиция Лондона в четверг опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, которую нашли отравленной в британском Солсбери вместе с ее отцом - бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем.
Julija Skripal
© Vida Press

В своем заявлении Юлия Скрипаль благодарит людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и пришли им на помощь, а также персонал больницы, в которой она находится. Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводит.

"Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что с каждым днем уменя прибавляется сил. Я благодарна за интерес к моей судьбе и за многочисленные слова поддержки, которые я получила", - говорится в ее заявлении.

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Распространение заявлений людей, проходящих в качестве потерпевших по уголовному делу, для британской полиции - обычная практика.

"Уверена, вы понимаете, что случившееся в некотором роде сбивает с толку, и надеюсь, вы с уважением отнесетесь к моему желанию оградить мою частную жизнь и жизнь моей семьи от избыточного внимания", - говорится в заявлении.
Телефонный разговор

Ранее в четверг российский телеканал опубликовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся между Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль, которая находится в России.

На этой записи, появившейся в эфире российского государственного телеканала "Россия 1", голос, предположительно принадлежащий Юлии Скрипаль, сообщает, что состояние ее здоровья улучшилось и она надеется скоро выписаться из больницы. У Би-би-си нет возможности проверить подлинность этой записи.

Ниже приводится стенограмма диалога.

- Это Юля Скрипаль.

- Ой, Юль, как ты, господи… Я услышала по голосу, что это ты, я понять не могу. Это тебе дали телефон, да?

- Да, да.

- Ой, слава богу, господи, Юляш, у тебя все нормально?

- Нормально, все хорошо.

- Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.

- Тебе визу никто не даст, Вик.

- Ну, я в общем это, тоже так думаю. Если дадут, мне надо, чтобы ты на то, могу я видеть тебя или нет, сказала "да".

- Да я думаю, нет, тут сейчас ситуация такая, что…

- Я все знаю, да…

- Потом… Все хорошо, короче, там уже будет видно.

- Это твой телефон?

- Это временный, знаешь… Все нормально, а там видно по ходу, разрешим эту ситуацию, сама знаешь какая. Все хорошо, короче, все решаемо, все поправляются, все живые.

- Ясно, у папы все нормально?

- Все нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормально, никаких непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь, все ок.

- Все, давай, целую.

- Давай, все, пока.

Ранее британские власти сообщали, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала говорить, но состояние ее отца оценивали как критическое.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.

В конце марта в интервью Би-би-си Виктория Скрипаль рассказала, что она хочет поехать в Великобританию, чтобы навестить своих отравленных родственников. Для этого она в начале этой недели подала документы на британскую визу.

Однако на аудиозаписи разговора слышно, как собеседница просит Викторию не приезжать, потому что "здесь сейчас ситуация такая". "Лучше потом разберемся. Все хорошо, а там уже будет видно", - говорит она.

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