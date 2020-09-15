Видеохостинг YouTube в конкуренции с популярным китайским приложением TikTok запустил сервис коротких видео YouTube Shorts. "Shorts – это новый опыт короткоформатного видео для разработчиков и деятелей искусства, которые хотят снимать короткие, захватывающие видео, не используя ничего, кроме своих мобильных телефонов", - говорится в сообщении, выложенном в официальном блоге YouTube в понедельник, 14 сентября.

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Новый сервис, так же, как TikTok, позволяет снимать 15-секундные видео, на которые можно накладывать музыку прямо из обширной библиотеки YouTube. Первоначально YouTube Shorts будет работать только на платформе операционной системы Android, но в дальнейшем этот сервис станет доступным и для пользователей операционной системы iOS.

В сообщении YouTube отмечается, что в настоящее время сервис YouTube Shorts, находящийся еще на стадии ранней бета-версии, тестируется лишь на территории Индии. Власти этой страны в конце июня заблокировали TikTok и ряд других китайских приложений, сославшись на то, что они "наносят ущерб суверенитету и целостности" Индии, угрожают ее безопасности и общественному порядку.

Конфликт властей США с TikTok

Запуск YouTube Shorts осуществляется на фоне конфликта между властями США и TikTok. Президент США Дональд Трамп в августе подписал указы, фактически запрещающие TikTok на территории Соединенных Штатов. Трамп обосновал свои действия тем, что TikTok, по его словам, позволяет составлять профили передвижений американских чиновников и шпионить за американскими фирмами. Владельцы TikTok отвергают эти обвинения и пытаются опротестовать указы Трампа в суде.

В ноябре 2019 года сервис, аналогичный TikTok, запустила и соцсеть Instagram. Приложение получило название Reels. На этапе тестирования оно было доступно лишь в Бразилии, но в августе 2020 года Reels запустили в 50 странах, в том числе в США, Германии, Великобритании, Франции, Австралии и Японии.