YouTube вслед за Netflix снизит качество видео для европейских пользователей

"Мы предпринимаем меры, чтобы временно переключить весь трафик в ЕС на стандартное разрешение по умолчанию", – цитирует заявление Alphabet TJ. Предполагается, что в таком режиме YouTube будет работать в течение следующих 30 дней.

Такое решение было принято по итогам беседы еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона с главой Alhabet и Google Сундаром Пичаи, а также с руководителем YouTube Сьюзан Войжитски. Ранее Бретон обратился к Netflix и другим стриминговым сервисам с просьбой прекратить трансляцию видео в высоком качестве, чтобы не нарушать работу интернета в условиях, когда многие жители ЕС находятся дома из-за карантина. В ответ в Netflix пообещали снизить качество стриминга по всей Европе на 30 дней, чтобы на 25% уменьшить нагрузку на европейские сети.

Поводом для обращений Бретона стали сообщения крупных европейских провайдеров о серьезных скачках трафика. При этом в YouTube заявили, что пока зафиксировали только несколько пиков трафика.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 244 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа, 81,2 тыс. из них приходится на Китай, где эпидемию удалось остановить. От заболевания уже умерло 10 тыс. человек, а излечилось более 86 тыс. пациентов. В последние дни самое массовое распространение вируса Covid-19 наблюдается в Италии, где число заразившихся превысило 41 тыс. человек, а умерло 3,4 тыс. человек (по количеству смертей от вируса Италия опередила Китай). В России официально насчитывается 199 зараженных коронавирусом.