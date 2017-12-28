Ранее в четверг Навальный писал в своем блоге, что принадлежащий Google сервис YouTube заблокировал его ролик из-за "неправомерных хэштегов". По словам оппозиционера, видео с его обращением, в котором он предлагает участвовать в оппозиционной акции 28 января, сопровождался тегами "#забастовка, #Навальный2018, #28января и такое прочее".

Ролик Навального был опубликован на YouTube в среду, 27 декабря. Примерно через полдня после публикации видеохостинг его заблокировал.

Позже в четверг видеоролик был разблокирован. А сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которая занимается выпуском видео, сообщила в "Твиттере", что это произошло после того, как она убрала теги с фамилиями президента России Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Теги - набор фраз, описывающих содержание видео. Это один из элементов оптимизации ролика. Теги не видны пользователю, но учитываются интернет-поисковиками.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш прислала Би-би-си уведомление от YouTube, на которое, по всей видимости, ссылался политик. В нем сказано, что после проверки видео в нем были обнаружены теги, которые не имеют отношение к его содержанию "или могут ввести зрителей в заблуждение".

Какие именно теги имеются в виду, в сообщении не уточнялось. Для восстановления доступа к видео YouTube предложил "привести описание и теги в соответствие с рекомендациями [ресурса]".

Позже Навальный опубликовал скан письма, полученного от службы поддержки YouTube, в котором сервис признал блокировку ошибочной и извинился: "К сожалению, многочисленные ссылки в описании были восприняты как спам. Приносим извинения за ошибочную блокировку".

Представители сервиса пояснили, что выявлением и удалением спама в YouTube занимается специальная команда.

"Теперь становится ещё более очевидно, что это злой умысел и ручная политически мотивированная дискриминация", - прокомментировал оппозиционер письмо.

"[YouTube] вернул наш ролик с призывом на акцию 28.01. Но в каком-то смысле план Кремля удался - видео на несколько часов пропало, вылетело из трендов и тд. Мы не досчитаемся миллиона просмотров, а это миллион проинформированных людей", - написал Навальный ранее в "Фейсбуке".

В ролике Навальный призывает своих сторонников участвовать в масштабной уличной акции в поддержку "забастовки избирателей". Забастовка была объявлена в знак протеста против отказа центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты России.

ЦИК отклонил заявку на регистрацию Навального кандидатом в президенты в понедельник, 25 декабря, сославшись на судимость оппозиционера по делу "Кировлеса".

В июле 2013 года Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по обвинению в хищении в особо крупном размере. В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что в ходе рассмотрения "дела "Кировлеса" были нарушены права Навального на справедливое разбирательство, и приговор был отменен.

Через год состоялся повторный процесс по делу "Кировлеса", который завершился тем же самым приговором - пять лет условно. Навальный снова обжаловал решение в ЕСПЧ. Осенью 2017 года комитет министров Совета Европы призвал допустить его к участию в выборах.

Навальный считает, что уголовное дело против него было возбуждено по политическим мотивам - чтобы не допустить его на выборы.