Языковая реформа в школах Латвии: родители просят не осложнять детям жизнь и не допускать дискриминации

"Мы считаем дискриминационным и не соответствующим интересам наших семей принятый в 2018 году закон о переводе образования на латышский язык и, соответственно, продолжаем отстаивать право наших детей учиться на родном языке", — говорится в письме от имени родителей, объединившихся вокруг вопросов, связанных с реформой образования в латвийских школах.

Также указано, что на сегодняшний день направлены первые иски от родителей в Европейский суд по правам человека, готовятся индивидуальные иски по публичным школам в Конституционный суд Латвии, в ближайшее время будут направлены обращения в международные правозащитные организации, а также готовятся новые петиции в Европарламент.

"Мы просим вас, педагогов, проявить понимание и терпение. И если дети, особенно младших классов, на уроках математики или природоведения, или любого другого предмета, просят учителя перевести им с латышского языка какой-то термин, незнакомое слово или предложение, мы убедительно просим вас помочь нашим детям, а не отвечать им в стиле: "Это не моя проблема!", "Вы живете в Латвии, должны знать язык!", "Я уже объясняла и второй раз повторять не собираюсь!", — говорится в открытом письме.

Также Сообщество родителей в Латвии указало, что все его члены выступают за повышение качества преподавания латышского языка как отдельного предмета для детей национальных меньшинств.

Как удалось узнать порталу Delfi, письмо не осталось незамеченным. Опрошенные на правах анонимности директора некоторых рижских школ нацменьшинств отметили, что видели это письмо и обсуждали со своими коллегами.

"Каждую ситуацию нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Для любого учителя и директора школы приоритетом всегда был и остается школьник. Педагоги не могут остаться равнодушными к тому, чтобы ученик уходил с урока, не поняв материал и не получив знаний. Скорей, учитель нарушит закон и перейдет на родной язык ребенка, чем допустит, чтобы тот остался без знаний", — пояснила порталу Delfi директор одной из средних школ Риги.