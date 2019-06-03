Ярош сказал, с кем пойдет на выборы в Верховную Раду Украины

"Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов", - отметил он.

При этом Ярош указывает, что площадкой для единого националистического список должно стать Всеукраинское объединение "Свобода".

По мнению Яроша, "лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию".

По словам главы Украинской добровольческой армии, достичь этого националисты могут только объединившись на четких идейных, программных и моральных принципах.

"Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно идет и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов", - отметил Ярош.