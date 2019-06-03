Ярош сказал, с кем пойдет на выборы в Верховную Раду Украины

Экс-лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош говорит, что согласился баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду по списку "объединенных националистов". Об этом он пишет 3 июня во своем Facebook.
Kalba radikalaus judėjimo Pravyj sektor lyderis Dmitro Jarošas
© Reuters/Scanpix

"Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов", - отметил он.

При этом Ярош указывает, что площадкой для единого националистического список должно стать Всеукраинское объединение "Свобода".

По мнению Яроша, "лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию".

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По словам главы Украинской добровольческой армии, достичь этого националисты могут только объединившись на четких идейных, программных и моральных принципах.

"Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно идет и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов", - отметил Ярош.

Украинская правда
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