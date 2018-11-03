Речь идет о необитаемом островке под названием Эсамбэ Нанакита Кодзима, расположенному в 500 метрах от побережья главного японского острова Хоккайдо, к западу от Курильских островов, которые являются предметом многолетнего территориального спора между Японией и Россией, пишет издание.

Это один из 158 необитаемых островов, которым японские власти дали названия в 2014 году, чтобы разъяснить его территориальную досягаемость и расширить свою исключительную экономическую зону (EEZ). Значение отдаленных островов Японии повысилось в условиях территориальных споров с Китаем по островам Сенкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, отмечается в публикации.

Когда именно Эсамбэ Нанакита Кодзима ушел под воду, достоверно неизвестно. Береговая охрана Японии заявила, что, когда остров был в последний раз осмотрен в 1987 году, он возвышался всего на 1,4 метра над водной поверхностью. По мнению экспертов, верхняя часть острова была разрушена ветром и дрейфуйщими льдами, которые формируются в Охотском море каждую зиму.

Жители деревни Саруфутсу на северной оконечности острова Хоккайдо рассказали, что об исчезновении островка они узнали в сентябре от писателя Хироши Симидзу, который приехал в эти места, чтобы написать продолжение своей книги. Местные рыбаки старшего возраста рассказали журналистам, что видели этот остров несколько десятилетий назад, но позже избегали этих мест, потому что навигационные системы определяли его как подводный риф.

Международное право определяет остров как "естественно сформированную область земли, окруженной водным путем, который является выше воды во время прилива". Теперь японской береговой охране предстоит посетить этот район, чтобы определить судьбу острова. Если подтвердится, что он исчез, EEZ Японии сократится, правда, всего на полкилометра, отмечает издание.

В конце октября один из гавайских островов, являющихся частью территории США, оказался полностью затоплен во время урагана "Валака".