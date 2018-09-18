Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава совершит полет вокруг Луны в качестве первого туриста частной космической компании SpaceX. "Я принял решение совершить полет вокруг Луны", - сообщил 42-летний Маедзава в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии после того, как его представил глава компании Илон Маск.

Полет на ракете Big Falcon запланирован на 2023 год. Маэдзава сообщил, что вместе с собой он пригласит от "шести до восьми деятелей искусства" со всего мира. "Их попросят создать какие-нибудь произведения по возвращении на Землю. Эти шедевры вдохновят мечтателей во всех нас", - пояснил бизнесмен и коллекционер произведений искусства, состояние которого, по данным журнала Forbes, составляет около 3 млрд долларов.

Ранее SpaceX сообщила о подписании контракта с первым частным космическим пассажиром. Это уже не первый случай, когда компания Илона Маска оглашает планы по поводу туристических полетов вокруг Луны. В феврале 2017 года SpaceX сообщила, что уже в конце 2018 года два космических туриста облетят Луну на транспортном корабле Dragon. Однако в последние месяцы об этом проекте ничего не было слышно.