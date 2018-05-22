Японский альпинист погиб при восьмой попытке взойти на Эверест

Курики оставалось зайти на Эверест, чтобы завершить программу "7 вершин" — побывать на главных пиках шести частей света.
Восхождение на Эверест без дополнительного кислорода — удел элиты альпинизма и до сих пор удавалось лишь нескольким десяткам человек. У Курики же вообще не было опыта восхождения на восьмитысячники.
Нашли в палатке
Тело 35-летнего альпиниста утром в понедельник нашли в палатке на высоте 7 400 метров — в 1400 метрах от вершины — сопровождавшие его шерпы.
В 2012 году Курики несколько дней провел в снежной пещере, спасаясь от непогоды. После той попытки Курики отморозил девять пальцев на руках, которые пришлось ампутировать. Это однако не остановило японского восходителя — в 2015 году он попробовал снова, вновь безуспешно.
Во время последней попытки взойти на гору Курики много писал в соцсетях и выкладывал видео. В воскресенье он написал: "Я чувствую боль и сложность этой горы".
Тело японца доставят в столицу Непала, рассказал агентству Рейтер представитель непальского министерства туризма.
Несколько недель назад Эверест покорил гражданин Китая, потерявший на горе обе ступни в 1975 году. В минувшее воскресенье на горе погиб гражданин Македонии.
Эверест (непальское название — Сагарматха, тибетское — Джомолунгма и китайское — Шэнмуфэн) — самый высокий пик мира. Высота горы — 8848 метров.
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