По данным издания, Россия 5 июня уведомила японское Управление безопасности на море, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией оптоволоконной связи.

В ответ МИД Японии выразил протест российской стороне, уведомив ее о том, что "осуществление столь крупного инфраструктурного проекта не совместимо с позицией Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление".

Вместе с тем Управление по безопасности на море предупредило действующие в регионе японские суда о начинающихся работах.

В январе президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что госоператор планирует завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи на Курилы к 2019 году, напоминает ТАСС. Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории.

Четыре острова Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Япония не признает эти территориальные изменения и до сих пор называет Курильские острова "временно оккупированными северными территориями". Москва и Токио много лет ведут работу над текстом мирного договора, который бы урегулировал статус этих территорий.