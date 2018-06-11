Министерство иностранных дел Японии выразило протест России в связи с началом работ по прокладке оптоволоконной линии на Курилы. Российская сторона намеревается проложить кабель по дну Охотского моря от Сахалина до южных Курильских островов, сообщила японская газета Sankei со ссылкой на источники в правительстве.
© Sputnik / Scanpix

По данным издания, Россия 5 июня уведомила японское Управление безопасности на море, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией оптоволоконной связи.

В ответ МИД Японии выразил протест российской стороне, уведомив ее о том, что "осуществление столь крупного инфраструктурного проекта не совместимо с позицией Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление".

Вместе с тем Управление по безопасности на море предупредило действующие в регионе японские суда о начинающихся работах.

В январе президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что госоператор планирует завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи на Курилы к 2019 году, напоминает ТАСС. Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории.

Четыре острова Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Япония не признает эти территориальные изменения и до сих пор называет Курильские острова "временно оккупированными северными территориями". Москва и Токио много лет ведут работу над текстом мирного договора, который бы урегулировал статус этих территорий.

NEWSru.com
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