Япония выразила протест из-за предстоящих ракетных стрельб России на Курилах

По данным газеты Yomiuri Shimbun, Россия 14 июня уведомила японское Управление безопасности на море, которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы, о предстоящих маневрах. Российская сторона сообщила, что учения по запуску ракет пройдут на Итурупе с 18 по 21 июня.

В ответ правительство Японии выразило сожаление в связи с предстоящими стрельбами. Соответствующее представление было сделано в адрес МИД РФ через японское посольство в Москве, отмечает Yomiuri Shimbun.

Россия же отклонила заявление Японии, подчеркнув, что учения проводятся в пределах российских территориальных вод. Получить комментарий в МИД Японии по этому вопросу ТАСС не удалось.

При этом японское Управление безопасности на море уже предупредило судоходные компании и рыбаков о предстоящих учениях, говорится в публикации Yomiuri Shimbun.

В начале недели правительство Японии выразило сожаление в связи с начатыми Россией работами по прокладке оптоволоконной линии связи на Курилы. "Эти работы в условиях оккупации, не имеющей юридических оснований, противоречат позиции Японии в отношении северных территорий", - сказал тогда генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

В ответ посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не принимает претензий Токио по Южным Курилам. "Последовательно исходим из того, что Южные Курилы были переданы Советскому Союзу, России по итогам Второй мировой войны в соответствии с договоренностями между союзными державами", - пояснил дипломат.

Как сообщала газета Sankei, Россия 5 июня уведомила японское Управление безопасности на море, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией оптоволоконной связи. В ответ МИД Японии выразил протест российской стороне.

Четыре острова Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Япония не признает эти территориальные изменения и до сих пор называет Курильские острова "временно оккупированными северными территориями". Москва и Токио много лет ведут работу над текстом мирного договора, который бы урегулировал статус этих территорий.