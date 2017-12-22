Япония увеличивает расходы на оборону в свете потенциальных ядерных угроз КНДР. В пятницу, 22 декабря, правительство в Токио под руководством премьер-министра Синдзо Абэ одобрило проект бюджета, согласно которому затраты на оборону возрастают до рекордного уровня — 5,2 триллиона иен (около 39 миллиардов евро). В сравнении с предыдущим годом бюджет увеличен на 1,3 процента.
"Очень важно, чтобы у нас было самое современное, самое способное оборудование для укрепления нашей обороноспособности", — сказал министр обороны Японии Инцунори Онодэра после того, как он и другие члены кабинета министров утвердили новый план расходов.
Оборонные расходы в Японии растут четвертый год подряд. Только на приобретение двух противоракетных систем Aegis выделено 730 миллионов иен (почти 5,5 миллиона евро). Новый оборонный бюджет должен быть утвержден японским парламентом.
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