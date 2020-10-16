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Правительство Японии планирует слить в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1", разрушенной в результате атомной аварии в 2011 году. Соответствующее официальное решение на этот счет будет принято в ближайшее время, а слив зараженной воды в море начнется самое раннее через год, сообщили японские СМИ в пятницу, 16 октября.
Япония сольет радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в море
© Scanpix/Reuters

Перед сливом радиоактивная вода, хранящаяся в настоящее время почти в тысяче контейнерах, будет подвергнута тщательной очистке, по итогам которой в ней останется только не поддающийся фильтрации тритий. Эксперты полагают, что тритий опасен для людей лишь в очень больших дозах, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что добросовестно отфильтрованная вода может быть слита в океан без ущерба для экологии.

В начале года комиссия экспертов предложила правительству слить радиоактивную воду с "Фукусимы" в море, поскольку емкости для ее хранения скоро иссякнут. Они назвали это безопасной процедурой, которая применяется и на обычных атомных реакторах. Такой план, однако, вызывает сильное сопротивление со стороны местных рыбаков и фермеров, которые опасаются, что люди перестанут покупать их продукцию.

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Deutsche Welle
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