Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 3 февраля запустило самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520. Видео запуска опубликовала местная телерадиокомпания NHK.
© MEGA / Scanpix

Мини-ракету запустили с космодрома Утиноура в южной префектуре Кагосима, сообщает японская газета Nikkei. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (08:03 по Москве). Ракета должна вывести на орбиту ультрамалый спутник TRICOM-1R.

Как сообщается на сайте JAXA, двухступенчатая ракета SS-520 имеет диаметр 520 мм и вес около 2600 кг. Она способно нести полезную нагрузку до 140 кг на высоту около 800 км. Кроме того, ракета может вывести мини-спутник на околоземную орбиту.

В январе прошлого года в Кагосиме уже производился запуск SS-520, снабженной сверхмалым спутником, напоминает РБК. Как отмечает Nikkei, стоимость ее запуска составляет около 500 миллионов иен (более 4,5 млн долларов), что намного дешевле, чем в случае с большой ракетой.

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