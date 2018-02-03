Мини-ракету запустили с космодрома Утиноура в южной префектуре Кагосима, сообщает японская газета Nikkei. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (08:03 по Москве). Ракета должна вывести на орбиту ультрамалый спутник TRICOM-1R.
Как сообщается на сайте JAXA, двухступенчатая ракета SS-520 имеет диаметр 520 мм и вес около 2600 кг. Она способно нести полезную нагрузку до 140 кг на высоту около 800 км. Кроме того, ракета может вывести мини-спутник на околоземную орбиту.
В январе прошлого года в Кагосиме уже производился запуск SS-520, снабженной сверхмалым спутником, напоминает РБК. Как отмечает Nikkei, стоимость ее запуска составляет около 500 миллионов иен (более 4,5 млн долларов), что намного дешевле, чем в случае с большой ракетой.
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