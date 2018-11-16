"В случае передачи Японии острова Шикотан, а также Хабомаи, естественно, мы будем подтверждать наш суверенитет [над ними]", — цитирует ТАСС Сугу, который прокомментировал заявление президента России Владимира Путина по поводу переговоров с Японией по мирному договору на основе Совместной декларации.
Ранее Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились по итогам встречи в Сингапуре ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях.
Между тем Путин 16 ноября заявил, что в Совместной декларации не зафиксирован ряд пунктов: не указано основание для передачи островов, а также под чьим суверенитетом острова останутся. По словам президента РФ, в связи с этим переговоры на основе Совместной декларации требуют серьезной проработки.
В то же время Синдзо Абэ в ходе переговоров с Владимиром Путиным заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США, сообщает газета "Асахи" со ссылкой на источники в правительстве (перевод по ТАСС).
Таким образом Абэ подтвердил решимость продолжать переговоры по территориальному вопросу и мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва выражала готовность в качестве жеста доброй воли после заключения соглашения о мире передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. Кроме того, таким образом японский премьер рассчитывает продемонстрировать, что договор о безопасности с США не подразумевает возможность размещения военных баз в любом районе Японии без согласия Токио.
Тем самым Абэ выразил уверенность в том, что лидерам двух государств удастся решить территориальный спор и заключить мирный договор
По данным "Асахи", в конце 2016 года генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти во время консультаций с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, отвечая на вопрос о возможности размещения на южных Курильских островах баз США, не исключил такую вероятность. Это, отмечает издание, привело к осложнению переговоров по территориальному вопросу.
Однако позднее Абэ в ходе встреч с Путиным заявлял, что, если РФ передаст Японии часть островов, базы США там располагаться не будут. Аналогичную позицию транслировал затем и Яти в ходе переговоров с Патрушевым. В настоящее время для дальнейших шагов к решению территориальной проблемы с РФ МИД Японии также намерен провести консультации с американской стороной по поводу размещения военных объектов на японской территории.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в соответствии с двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов японские власти поставили условием заключения мирного договора с Россией.
Отметим, в середине сентября Путин предложил Японии и заключить мирный договор без всяких условий". "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы", — продолжил российский лидер. Однако такая идея понравилась далеко не всем японским коллегам.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Стороны зафиксировали отказ от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии после подписания мирного договора. Последующие переговоры не привели ни к какому результату.
Однако в ответ на заключение в 1960 года японско-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
Россия за последние годы неоднократно указывала, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Япония пообещала не размещать военные базы США на Южных Курилах, если Россия их ей наконец передаст (42)
Если Японии передадут часть российских южных...
США тайно предъявили обвинения Ассанжу (2)
По сообщению WikiLeaks , американские прокуроры случайно...
Илон Маск открыл вакансию "рыцаря сторожевой башни"
Илон Маск рассказал в Twitter , что его компания The Boring Company...
СМИ: лидер КНДР присутствовал на испытаниях нового тактического оружия (2)
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал...
Тереза Мэй: Второго референдума по "Брекзиту" не будет (1)
Британский премьер заявила, что добилась наилучшего...
TOP новостей
Литовские предприниматели: цены в стране снизить невозможно (259)
Валдас Чейлутка и Саулюс Юркус, которые больше 19 лет...
Число бастующих учреждений растет, сторонников забастовки приглашают в Вильнюс (26)
Число бастующих учреждений выросло до 105. Точный список...
Неожиданная находка: в Вильнюсе археологи нашли фундамент мистического храма (12)
В Вильнюсе археологи обнаружили фундамент храма, о...
В рейтингах кандидатов в президенты – последняя загадка (87)
В рейтингах кандидатов в президенты на второе место...
Никаких изменений: в Литву по-прежнему везут подержанные дизельные автомобили (24)
В основном дизельные автомобили 11,3 лет – так выглядят...