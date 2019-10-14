Число жертв тайфуна увеличилось до 21 человека, сообщило японское общественное телевидение. Отмечается, что еще 16 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Нагано, где разлив реки Синано вызвал затопление обширных территорий. В настоящее время местные экстренные службы при поддержке отрядов Сил самообороны страны проводят спасательные работы. Токио в целом смог избежать серьезного ущерба от удара стихии, который ограничился поломанными деревьями и подтоплением в районе Сэтагая, где накануне произошел разлив реки Тамагава. Нарушенное железнодорожное, авиационное и автомобильное сообщение, перебои в подаче электроэнергии и подтопления на масштабных территориях - лишь некоторые из них.

В результате тайфуна затонуло грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, сообщило агентство Киодо. 9 из 12 членов экипажа в настоящее время числятся пропавшими. Береговая охрана Японии и местные экстренные службы ведут поиск остальных членов экипажа.

В стране продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна, в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения Сил самообороны страны. В частности, подразделения японской армии задействованы в префектурах Нагано и Сайтама, где произошли крупные наводнения из-за разлива рек. Местные жители вынуждены дожидаться помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют при помощи вертолетов.

Кроме того, отмечается, что Япония, включая столицу, продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного тайфуном "Хагибис". Работа главных международных аэропортов Токио - Ханэды и Нариты - была частично восстановлена. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена - открыт прием международных рейсов, однако большинство внутренних перелетов отменено. Полноценная работа воздушных гаваней японской столицы возобновится к понедельнику. Железнодорожное сообщение, включая движение метро и пригородных электричек в Токио, также практически полностью восстановлено. Движение скоростных поездов "синкансэн" по всем направлениям может быть возобновлено уже к понедельнику.

На данный момент без света остаются приблизительно 340 тыс. домов в различных частях центральной Японии. Удар стихии также вызвал перебои в подаче воды в ряде областей.

Премьер Японии Синдзо Абэ в воскресенье провел экстренное заседание кабинета министров, на котором отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам делать все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия и в первую очередь спасения жизней людей.

Накануне более 15 млн жителей центральной части Японии получили рекомендации об эвакуации в специальные центры, организованные властями в спортивных и актовых залах школ и других муниципальных зданиях. Сотни тысяч жителей страны воспользовались этой возможностью и провели ночь в таких эвакуационных центрах, спасаясь от тайфуна.

"Хагибис" стал уже 19-м тайфуном в этом сезоне, ударившим по Японии. Национальное метеорологическое агентство страны сравнивало "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на Японию и унес жизни 1200 человек.