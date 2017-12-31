США могут нанести упреждающий удар по Пхеньяну, полагают в Токио. Возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове обсуждали участники заседания Совета безопасности Японии.
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Токио исходит из того, что Вашингтон может нанести упреждающий удар по Пхеньяну. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщило агентство Kyodo.

По его данным, правительство Японии рассматривает возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании Совета безопасности Японии с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ.

На данном этапе Токио решает, какие действия могут предпринять Силы самообороны Японии в случае нарастания напряженности. Поскольку у них нет баллистических ракет, ядерного оружия, морской пехоты или моторизованных десантных подразделений, Япония не исключает, что в случае войны в регионе обратится за военной помощью к США.

Четыре возможных сценария

Японские власти рассматривают четыре возможных сценария начала военных операций на Корейском полуострове. Первый заключается в развязывании боевых столкновений между армиями КНДР и Южной Кореи. Второй предполагает упреждающий удар Вашингтона по Северной Корее. Третий вариант сводится к вторжению сил Южной Кореи на северокорейскую территорию. В рамках четвертого Пхеньян может нанести ракетный удар по Японии.

Во вторник, 19 декабря, японские власти приняли решение усилить противоракетную оборону из-за угрозы со стороны КНДР. Так, правительство в Токио утвердило размещение в стране два комплекса ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 млрд иен каждый (в пересчете около 754 млн евро). Системы ПРО будут закуплены в США.

Deutsche Welle
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