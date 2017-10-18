Японцы обнаружили на Луне 50-километровую пещеру

Пещера находится под плато Холмы Мариуса на внешней стороне Луны. По мнению исследователей, тоннель образовался около 3,5 млрд лет назад в результате течения вулканической лавы.

Данные об огромной полости были получены зондом "Кагуя", который отправился к Луне в сентябре 2007 года и в течение полутора лет собирал информацию, сообщила РИА "Новости" представитель пресс-службы JAXA Адзуса Ябэ. В июне 2009-го зонд завершил свою миссию.

Вход в пещеру радиусом 50 метров был обнаружен зондом в 2009 году, его глубина первоначально определялась в 80-90 метров, но потом этот показатель скорректировали также до 50 метров. Были выдвинуты гипотезы, что обнаруженное отверстие ведет в систему подземных тоннелей.

По словам Ябэ, тогда ученые не смогли провести подробный анализ полученных сведений. "Это стало возможно только при современном уровне технологий. Выяснилось, что в районе Холмов Мариуса находится отверстие радиусом 50 метров и такой же глубины, которое связано с тоннелем, тянущимся на несколько десятков километров под поверхностью Луны", — пояснила собеседница агентства.

Ученые установили, что тоннель защищает от перепадов температуры, радиации и падения метеоритов. Все эти факторы считаются серьезным препятствием для создания на Луне базы, напомнили в JAXA.

По версии ученых, тоннель может скрывать доказательства того, что ранее на Луне существовали магнитные полюса. Не исключается, что при исследовании полости будут найдены летучие вещества, в том числе вода, или их следы.

Проанализировав полученную информацию, ученые пришли к выводу, что подобных тоннелей с выходом на поверхность Луны должно быть мало. Также специалисты вычислили глубину залегания тоннеля — от десяти до 100 метров от поверхности на разных участках.

Представитель JAXA отметила, что пока конкретных планов по использованию тоннеля нет, однако его характеристики позволяют предположить, что в полости можно разместить базу землян. Kак отмечает NHK, в стране обсуждается предложенный JAXA план отправки японских астронавтов на Луну после 2025 года.