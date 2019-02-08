По словам представителя Кремля, охрана бывшему украинскому лидеру была предоставлена по указу президента России Владимира Путина. Песков отметил, что соответствующий указ был подписан, когда Янукович въехал на территорию России, пребывая еще в статусе президента Украины, но не уточнил, какая именно структура охраняет экс-главу Украины.

Ранее Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что в последнее время ему поступает информация о готовящемся на него покушении. Он добавил, что подобные угрозы звучат и в адрес других украинских политиков.

В конце января бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун рассказал, что украинский спецназ может выкрасть Януковича из России. По его словам, проведение спецоперации — единственная возможность вернуть бывшего президента на Украину.

24 января Оболонский суд Киева признал Януковича виновным по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении бывшего украинского лидера рассматривалось заочно, так как он находится на территории России, куда бежал в 2014 году.