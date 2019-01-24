Его обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины.

В итоге последнее обвинение - в посягательстве на территориальную целостность страны - суд снял за недоказанностью. По первому пункту обвинения в госизмене в форме "предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины" Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму - к 12 годам.

По совокупности общий срок наказания составил 13 лет.

"Срок наказания считать с момента задержания", - говорится в приговоре.

Суд над Януковичем длился с весны 2017 года и был заочным: с февраля 2014 года бывший президент Украины находится на территории России.

Защита Виктора Януковича настаивает на невиновности экс-президента, заявляет о политическом характере этого процесса и обещает оспорить приговор киевского суда в украинских и международных судах.

Письмо Путину

Ключевой уликой обвинения против Виктора Януковича стало письмо экс-президента Украины в адрес президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года.

На тот момент Виктор Янукович, покинувший страну вскоре после массовых расстрелов участников акций протестов в центре Киева, уже на протяжении недели пребывал на территории России и даже успел провести пресс-конференцию, на которой назвал себя легитимным президентом Украины.

Согласно обвинительному акту, 1 марта 2014 года, пребывая в неустановленном следствием месте, Янукович подписал короткое обращение, звучавшее так:

"Заявление президента Украины.

Как законно избранный президент Украины, заявляю: события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на Юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В этой связи обращаюсь к президенту России В.В.Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины.

Виктор Янукович. 1 марта 2014 года".

В этот же день Совет Федерации РФ по обращению Владимира Путина принял решение разрешить "использование Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".

3 марта фотокопию письма на заседании Совбеза ООН продемонстрировал представитель России при ООН Виталий Чуркин.

А на следующий день о получении письма от Януковича заявил и Владимир Путин.

"Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного […] президента Украины Януковича об использовании Вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины", - рассказал он на встрече с журналистами в Ново-Огарево.

"Если мы увидим, что […] беспредел начинается в восточных регионах (Украины), если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно", - до сих пор можно прочитать в стенограмме на официальном сайте президента России.

Сторона обвинения в процессе над Виктором Януковичем утверждает, что письмо экс-президента Владимиру Путину "представители власти и должностные лица ВС РФ использовали для попытки легитимизации незаконного перемещения в период до 16 марта 2014 года на территорию полуострова Крым не менее 10500 военнослужащих, не менее 10 танков" и большого числа другой военной техники, что позволило "обеспечить военную оккупацию" Крыма.

"Никакого письма не поступало"

В начале 2017 года позиция Москвы, которая ранее подтверждала получение письма с просьбой о применении российских войск от Януковича, неожиданно поменялась.

"Никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", - заявил в марте 2017-го журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

А когда его попросили уточнить, почему же в Совбезе ООН российский представитель представил некий документ как официальное обращение Януковича к Путину, Песков ответил: "Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал".

Примерно тогда же впервые о том, что не подписывал письмо с просьбой ввести на Украину войска, впервые заявляет и Виктор Янукович.

"Я не просил вводить войска в Украину. Это не так", - сказал экс-президент журналистам в феврале 2017-го.

"Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий", - объяснил он. И добавил, что его главной целью было "остановить банды нелегалов, которые не подчинялись никому, начали издеваться, уничтожать людей на Донбассе", не пояснив, что конкретно он имеет в виду - боевых действий на территории Донбасса в феврале-марте 2014 года еще не велось.

В марте прошлого года Виктор Янукович на специально созванной пресс-конференции рассказал о новой версии появления письма, на котором строится его обвинение в киевском суде.

По его словам, документ, продемонстрированный Чуркиным в ООН, был не первым письмом, которое он написал зарубежным лидерам после побега из Киева. Янукович заявил, что 22 февраля 2014 года, еще пребывая на Украине, но уже будучи отстраненным от власти решением Верховной рады, он обратился к министрам иностранных дел Германии, Польши и Франции с просьбой повлиять на оппозицию и рассмотреть возможность развернуть на Украине миротворческую миссию.

И только после того, как из европейских стран проигнорировали его обращение, а наоборот - признали "нелегитимную" власть, продолжил Янукович, он написал письмо в Россию.

В четырехстраничном документе, продемонстрированном журналистам, экс-президент обращается к Владимиру Путину с просьбой "провести двусторонние консультации" в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.

"В частности, необходимо обсудить возможности и состояние готовности к выполнению задач [...] подразделениями Вооруженных сил РФ относительно:

1) временного выполнения отдельных миротворческих функций, в том числе полицейских;

2) помощи в эвакуации и предоставлении гуманитарной помощи населению;

3) помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

4) обеспечения предоставления достоверной информации международному сообществу о ситуации в Украине".

Отдельно, заявил Янукович, в приложении к "большому письму" он послал Путину короткое заявление об "антиконституционном вооруженном перевороте на Украине", которое попросил распространить по дипломатическим каналам.

Что было с этими документами дальше? Ответ на этот вопрос должен дать документ из российского МИД, продемонстрированный адвокатами Януковича. В нем российские дипломаты признают, что в марте 2014-го четырехстраничную просьбу Януковича о двусторонних консультациях даже не рассматривали "по причине прогрессирующей дезорганизации украинского государственного аппарата".

А вот приложение к этому письму, которое Янукович просил распространить по дипломатическим каналам, решили зачитать на заседании Совбеза ООН. Что, собственно, Виталий Чуркин и сделал.

То есть, резюмируют адвокаты Януковича, ни о каком введении войск их клиент Путина не просил - просьба касалась исключительно консультаций о направлении на Украину миротворческого контингента. А зачитанный Чуркиным документ - не более чем декларация, заявление для мирового сообщества.

"Все обвинения в государственной измене являются полностью уничтоженными", - заявил тогда защитник экс-президента Украины Виталий Сердюк.

В разговоре с Би-би-си Сердюк назвал процесс над бывшим украинским лидером заангажированным и политически мотивированным.

"Основная цель данного процесса - переписать историю нашей страны, похоронить правду о событиях [февраля - марта 2014 года] и освободить себя от ответственности [за те события]..., переложить вину на своего политического оппонента, Виктора Януковича", - говорит Виталий Сердюк.

"[Защитники Януковича] пытаются появлением документов, в достоверности которых мы объективно сомневаемся, оправдать незаконные действия своего подзащитного", - оценивал в разговоре с Би-би-си версию защиты Януковича государственный обвинитель Максим Крым.

По его словам, документы, о которых рассказывал Янукович, являются взаимоисключающими и противоположными по смыслу, а никаких доказательств того, что все письма, подписанные Януковичем, действительно были отправлены, в суде не продемонстрировали.

Свидетель Порошенко

Обвинение бывшему президенту Украины во время сеанса видеосвязи с одним из киевских судов в ноябре 2016 года начал зачитывать лично генеральный прокурор Юрий Луценко. Весной 2017 года обвинительный акт поступил в суд, а в июне того же года Оболонский районный суд города Киева начал рассмотрение этого дела по существу.

На протяжении около 90 заседаний суд заслушал показания нескольких десятков свидетелей, среди которых фигурировали бывшие и нынешние представители украинской власти.

Так, в качестве свидетелей обвинения в суде выступали президент Украины Петр Порошенко, бывший и.о. президента Александр Турчинов, бывший премьер Арсений Яценюк, глава Верховной рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший глава МИД Андрей Дещица, бывшие главы Минобороны Игорь Тенюх и Александр Коваль, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и другие.

В свою очередь, на стороне защиты выступали, в частности, бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин, бывший командующий Внутренних войск МВД Станислав Шуляк и другие.

Защита Виктора Януковича заявляла, что сам экс-президент не смог принять участие в суде над собой из-за опасений за свою жизнь.

Представители обвинения рассказывали Би-би-си, что обращались к российским правоохранительным органам с запросами на допрос Виктора Януковича, а также на вручение ему процессуальных документов, однако российская сторона не выполнила этих ходатайств.

Ожидалось, что Янукович выступит перед судом по видеосвязи с последним словом в ноябре или декабре прошлого года, однако накануне заседания экс-президент, как сообщили его адвокаты, получил серьезную травму во время игры в теннис и был госпитализирован.

Судья Владислав Девятко заявил, что "суд не сочтет пренебрежением или проявлением неуважения к суду, если Виктор Федорович Янукович выступит в суде с последним словом сидя или лежа на больничной койке, если здоровья не сможет ему позволить перед судом стоять". Однако экс-президент так и не вышел на видеосвязь с Оболонским судом.

"Учитывая, что медицинские справки, предоставленные суду, не содержат данных о том, что Виктор Федорович Янукович не может выступать в суде, в том числе в справках не указано, что у него травмирована голова или травмированы органы речи, суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов", - заявил судья 5 декабря, перед тем, как суд удалился в совещательную комнату.

Адвокаты Януковича тогда заявили о нарушении права на защиту их клиента.

Заочный приговор

Украина приняла законодательство о заочном судопроизводстве в течение нескольких последних лет: представители официального Киева утверждали, что только таким образом можно привлечь к ответственности виновных в масштабных коррупционных преступлениях и тяжких преступлениях против национальной безопасности и общественной безопасности представителей предыдущей власти.

В течении 2017-2018 годов украинские суды разрешили заочное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главы МВД Виталия Захарченко, бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко, бизнесмена Сергея Курченко и ряда других представителей государственной элиты времен президентства Виктора Януковича.

Впрочем, порядок заочного осуждения, действующий на Украине, критикуют даже высокопоставленные киевские правоохранители.

"Как по мне, процедура [заочного судопроизводства] прописана таким образом, чтобы они [Виктор Янукович и его юристы] получили решение суда и успешно обжаловали его в Европейском суде по правам человека", - отмечал начальник управления специальных расследований украинской Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в интервью Би-би-си.

Адвокаты Виктора Януковича утверждают, что собираются обжаловать приговор Оболонского районного суда в украинских и, если понадобится в международных судах.

"Единственный возможный справедливый приговор [по этому делу] - оправдательный, и я уверен, что мы получим его, раньше или позже, в этом суде или в другом. В этом сомнений нет", - заявил Би-би-си адвокат Януковича Виталий Сердюк накануне зачитывания приговора бывшему президенту Украины.

Тем временем, судя по более ранним заявлениям генпрокурора Украины Юрия Луценко, сразу после получения приговора по делу о госизмене Виктора Януковича в суд будет направлено дело о его причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года.

По словам Луценко, если против одного лица в суд одновременно направляются два дела, онир должны быть объединены.

"Чтобы не затягивать время и получить справедливый приговор относительно государственной измены Януковича, мы дождемся этого [приговора] и сразу же, на следующей неделе, подаем дело о следующем преступлении, о преступлениях против Майдана. А дальше шаг за шагом, дело за делом, все, что натворила мафия Януковича", - заявил Луценко в мае 2017 года.