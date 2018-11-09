Мобильное приложение Yango доступно для жителей Финляндии в Google Play или App Store на финском, эстонском, русском, английском и других языках. Туристы из Эстонии, у которых уже есть приложение Yandex.Taxi, могут заказывать поездки в Хельсинки через него — устанавливать новое приложение на смартфон не нужно.
Как и Yandex.Taxi, приложение Yango использует собственные картографические технологии Яндекса — карты, маршрутизацию, навигацию, — а также умную систему распределения заказов. Это дает возможность в несколько раз сократить время, которое водитель тратит вхолостую, когда ищет новых пассажиров, едет на следующий заказ, везет пассажира по не самому короткому маршруту или стоит в пробке. Благодаря этому цены на поездки часто доступнее, а комиссия для водителей при этом — в несколько раз ниже, чем у других сервисов.
Стоимость поездки с Yango в Хельсинки начинается от 3 евро, сюда включен один километр и три минуты в пути. Далее — не более 1,2 евро за километр в черте города и 0,15 евро за минуту в пути (в часы пик — 0,45 евро). Например, доехать от терминала Olympia до знаменитой церкви в скале можно всего за 6,5 евро. При заказе приложение рассчитывает точную цену с учетом дорожной ситуации, и она не изменится, даже если водитель попадет в пробку или решит ее объехать.
Заплатить за поездку в приложении Yango можно с привязанной банковской карты или наличными.
Как и в других странах, у Yango нет собственных водителей или машин. В Финляндии приложение работает как с компаниями-партнерами, так и напрямую с водителями — индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на оказание услуг такси. В Хельсинки уже открылся центр для водителей Yango, где они могут подключиться к сервису, научиться работать с приложением, сдать тесты и получить ответы на любые вопросы.
Сервисы Yandex.Taxi и Yango работают в 14 странах, включая Эстонию, Латвию и Литву. В Таллинне Yandex.Taxi запустился в ночь на 1 мая 2018 года, только в первый месяц работы им воспользовались около 50 тысяч человек. С сентября заказать машину через Yandex.Taxi можно и в Тарту.
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