Ядерный бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress был замечен над Балтийским морем недалеко от границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные Plane Radar.
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Boeing B-52H Stratofortress был замечен 1 апреля в 13.05. Ядерный бомбардировщик вылетел с авиабазы Великобритании и приблизился к границам России для отработки бомбометания по базе Балтийского флота. Во время полета бомбардировщик находился на высоте около 8000 метров, сообщает Gazeta.ru.

В середине марта два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress с позывными DRYER91 и DRYER92 были перебазированы с авиабазы Барксдейл в Луизиане (США) на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Позже три B-52H совершили полет недалеко от границ Калининградской области.

B-52H Stratofortress способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

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