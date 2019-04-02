Boeing B-52H Stratofortress был замечен 1 апреля в 13.05. Ядерный бомбардировщик вылетел с авиабазы Великобритании и приблизился к границам России для отработки бомбометания по базе Балтийского флота. Во время полета бомбардировщик находился на высоте около 8000 метров, сообщает Gazeta.ru.

В середине марта два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress с позывными DRYER91 и DRYER92 были перебазированы с авиабазы Барксдейл в Луизиане (США) на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Позже три B-52H совершили полет недалеко от границ Калининградской области.

B-52H Stratofortress способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.