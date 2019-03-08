Если у заявлений Владимира Путина о разработках новейшего оружия и гарантированном попадании россиян после ядерного удара в рай была цель насторожить Вашингтон всерьез, то можно сказать, что эта цель достигнута. По крайней мере, такое впечатление оставляют прошедшие 6 марта в Палате представителей Конгресса США слушания о том, как именно нужно модернизировать ядерные силы США.
© AP/Scanpix

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей пригласил для разговора трех известных экспертов в области ядерного оружия – президента организации "Инициатива по уменьшению ядерной угрозы" Джоан Рольфинг (Joan Rohlfing), эксперта Принстонского университета Брюса Блэра (Bruce Blair) и Франклина Миллера (Franklin C. Miller) – бывшего помощника президента Джорджа Буша-младшего и директора по оборонной политике и контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности США в 2001-2005 годах.

Статьи по теме:
СМИ: Американские миллиардеры тайно финансируют кампании по фейкам в Европе  (7)
Пентагон создаст гиперзвуковую систему. Ответ на путинский "Авангард"?  (20)

Задача слушаний, которую обозначил во вступительном слове председатель комитета, демократ из штата Вашингтон Адам Смит, была такова: "Наше ядерное оружие существует уже долгое время, и для меня нет вопроса о том, нужно ли его обновлять и улучшать… Однако, о чем есть вопрос, так это о том, стоит ли тратить на это 1,2 триллиона долларов, что ставилось под сомнение как в Обзоре ядерной политики 2010-го года, так и в аналогичном прошлогоднем документе".

Сомнения Адама Смита касались как тех вооружений, которые уже есть у США, так и новых: ракет дальнего радиуса действия, применяемых без вхождения в зону поражения противником, и тактических ядерных боеприпасов, устанавливаемых на подводные лодки.

Адам Смит напомнил о большом государственном долге США в 22 триллиона долларов и рассказал присутствовавшим на слушаниях, что другие виды вооруженных сил – авиация, флот и сухопутные войска – также требуют колоссальных расходов, и каждое ведомство отстаивает необходимость тратить деньги именно на него. "У нас не хватит денег на все это", – заявил конгрессмен.

Однако разговор, первоначально выглядевший как рассуждения о том, на чем можно сэкономить, стал большой дискуссией о состоянии "ядерной триады" в целом. Мнения политиков и экспертов о том, стоит ли США заниматься производством нового ядерного оружия малой мощности и четко заявлять о том, что Вашингтон никогда не применить ядерное оружие первым, были зачастую противоположными.

Джоан Рольфинг призвала участников слушаний осознать, что уровень опасности давно не был так высок, как сейчас: "Мы переживаем очень опасный момент, когда риск применения ядерного оружия стал равен тому, который был в годы "холодной войны". Рольфинг в своем выступлении напомнила о том, что киберсфера может угрожать защищенности ядерных арсеналов, об опасности ядерного терроризма и о том, что уже девять стран в мире обладают ядерным оружием, "некоторые из которых, как Индия и Пакистан, находятся в состоянии продолжающегося регионального конфликта".

По мнению Джоан Рольфинг, обсуждение с Россией проблем контроля над вооружениями необходимо продолжить: "Конгресс должен в сотрудничестве с администрацией поощрять возобновление диалога и переговоров по нескольким каналам – дипломатическим, военным и между лидерами законодательной власти обеих стран... Соединенным Штатам не нужно создавать или развертывать новое оружие малой мощности. Сегодня у нас есть надежные средства ядерного сдерживания, которые можно использовать в любой точке земного шара, тогда как развертывание вооружений малой мощности снижает порог применения ядерного оружия, увеличивает нашу зависимость от него и подрывает усилия США по предотвращению дальнейшего распространения ядерного оружия".

Президент "Инициативы по уменьшению ядерной угрозы" пошла дальше – она предложила заняться вместе с Россией сокращением межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования.

В этом ее поддержал Брюс Блэр, назвавший нынешний уровень ядерных сил США избыточным: "Отказ от нацеливания ракет на силы вероятного противника и от фантазии о контроле и доминировании в ядерной эскалации позволили бы нам уничтожить большую часть из 4000 единиц оружия в текущем активном арсенале, и нам бы потребовались только пять или шесть из запланированных к постройке подводных лодок типа "Колумбия" (сейчас к постройке планируются 12 лодок этого типа – Д.Г.). Все другие существующие и планируемые американские ядерные вооружения могут быть утилизированы. Это означало бы ликвидацию МБР наземного базирования, но они уязвимы и ослабляют, а не укрепляют ядерную "триаду", нам лучше обходиться без них".

По словам Брюса Блэра, у оружия, снабженного ядерными зарядами малой мощности, на самом деле – огромная поражающая сила: "Если бы этот 5-килотонный боеприпас, который предназначен для размещения на подводных лодках, взорвался над Белым домом, то он бы убил около 100000 человек и ранил около 125 тысяч человек. Таким образом, мы на самом деле говорим, знаете ли, не о некоем "ядерном оружии малой мощности" – оно причиняет страшное количество разрушений непосредственно в ходе взрыва, а пожары и другие последствия взрыва могут нанести еще больший ущерб, чем я описал".

Оба эксперта высказались за то, чтобы время, даваемое президенту США на принятие решения о применении ядерного оружия, было увеличено, а принцип неприменения Соединенными Штатами таких вооружений первыми соблюдался неукоснительно.

Франклин Миллер с большинством из сказанного его коллегами категорически не согласился. Он возразил остальным экспертам по поводу возможности применения США ядерного оружия первыми: "Наши союзники на протяжении десятилетий зависели от политики США, согласно которой, мы перешли бы к использованию ядерного оружия, чтобы положить конец обычной войне в Европе. Если бы мы в эти, очень бурные для Трансатлантического сообщества времена, сняли эти гарантии, мы заставили бы союзников усомниться в гарантиях США относительно их безопасности вообще".

Миллер заявил и о своей уверенности в том, что Россия, несмотря на заявления ее руководства, готова применить ядерное оружие первой: "Мы не изменим взгляды Китая и России. Российская позиция состоит в возможности применения этого оружия первыми, Китай говорит, что он так не сделает, но достаточно информации, указывающей на то, что это очень сомнительно, и может измениться в одно мгновение по воле авторитарного руководства. И нет абсолютно никаких причин, по которым руководство России или Китая поверило бы в то, что мы не воспользуемся возможностью ударить первыми".

Эксперт не был согласен со своими коллегами и по поводу необходимости для США иметь ядерные заряды малой мощности – он считает, что Россия вкладывается в тактическое ядерное оружие не просто так: "Кто-то скажет, что русские поступают глупо, что они тратят впустую свои деньги, что это было ошибочное решение и что их руководство не знало, что делают военные. Я не верю в это. Что меня беспокоит, так это то, что российские военные считают, что они могут получить преимущество, разместив эти вооружения и угрожая нашим союзникам. Поэтому небольшой потенциал сдерживания в виде ограниченного количества ракет "Trident" с малыми зарядами, я полагаю, может ответить на такую угрозу без необходимости возвращения к целому набору ядерного оружия для защиты стран НАТО".

При всех расхождениях между экспертами, за докладами которых последовали и споры членов Комитета по вооруженным силам, одна деталь дискуссии в Конгрессе США могла бы заставить политическое руководство РФ насторожиться: никто – как из сторонников, так и противников укрепления ядерных сил Соединенных Штатов – не поставил под сомнение высказывание Франклина Миллера о том, что Москва может применить ядерное оружие первой.

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Трамп прокомментировал возможное восстановление ракетного полигона в КНДР (5)

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что он...

США пригрозили санкциями банкам, помогающим Мадуро вывести деньги из Венесуэлы (10)

Джон Болтон пообещал ввести санкции против иностранных...

США изучают возможность новых поставок оружия Украине (13)

США изучают возможность новых поставок оружия Украине...

Командующий войсками США в Европе призвал быть готовыми к российской агрессии (46)

Соединенные Штаты должны усилить боевую мощь и...

США предостерегли Турцию от покупки российских ЗРК С-400 (4)

Вашингтон предостерег Анкару от покупки системы...

В мире

Космический корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю

Частный космический корабль Crew Dragon , разработанный...

Лондон уверен, что ЕС понесет часть вины за "жесткий Брекзит"

В преддверии повторного голосования по "Брекзиту" в...

Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским (5)

Комитет по иностранным делам палаты представителей...

Украина: в итоговом списке кандидатов в президенты — минус 5 человек

Центральная избирательная комиссия Украины на...

Венесуэла осталась без электричества (18)

В четверг многие районы Каракаса и более чем 20 штатов...

TOP новостей

Восьмое марта в Литве: "Сегодня солнце светит для нас" (14)

К празднику 8 марта в Литве относятся неоднозначно. С...

Naujamiestis, Flux Records

Сравнили три самых популярных района в Вильнюсе: где больше плюсов (22)

В настоящее время в Вильнюсе на рынке недвижимости...

Синоптик о погоде на выходные: прогноз неутешительный

В последние дни температура в Литве поднимается выше 0,...

В Вильнюсе "зацвели" тюльпаны: сколько стоят цветы в праздник (56)

В пятницу столичный проспект Гедиминаса украсился...

Глава ЦБ Литвы: наивно думать, что литовские банки не были вовлечены в отмывание денег (7)

Центробанк Литвы активно сотрудничает с...