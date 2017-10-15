В пятницу Трамп заявил, что больше не будет рекомендовать конгрессу придерживаться этого соглашения.

Британия, Франция и Германия отозвались на это, заявив, что соглашение с Ираном соответствует их общим национальных интересам в сфере безопасности.

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В заявлении ЕС говорится, что действующее соглашение не может быть денонсировано решением одной страны.

Британия, Франция и Германия отозвались на это, заявив, что соглашение с Ираном соответствует их общим национальных интересам в сфере безопасности.

В заявлении ЕС говорится, что действующее соглашение не может быть денонсировано решением одной страны.

Президент Ирана Хассан Рухани подчеркнул, что США оказались в изоляции.

"Может ли президент аннулировать многостороннее международное соглашение в одностороннем порядке? - заявил иранский президент. - Видимо, он не знает, что это соглашение - не двусторонний договор между Ираном и Соединенными Штатами".

Соглашение, подписанное в 2015 году, было заключено между Ираном и шестью мировыми державами - США, Великобританией, Россией, Китаем, Францией и Германией.

Оно ввело ограничение на ядерную программу Ирана в обмен на ослабление режима международных санкций.

В речи, произнесенной в пятницу и выдержанной в резком тоне, президент Трамп назвал Иран фанатичным режимом и заявил, что Тегеран нарушает условия соглашения.

Он обвинил Иран в финансовой поддержке терроризма и предложил ввести новые санкции.

"Мы отказываемся и дальше идти по пути, который предсказуемо ведёт к насилию, террору и совершенно реальной угрозе ядерного вооружения Ирана", - заявил американский президент.

Международные наблюдатели считают, однако, что Иран полностью соблюдает соглашение.

Министр иностранных дел России заявил, что сожалеет о решении президента Трампа, но считает, что это не приведет к прекращению действия соглашения.

Китай пока не отреагировал на речь Трампа, но ранее Пекин призывал США к сохранению соглашения.

Что означает отказ Трампа подписываться под соглашением?

Американский конгресс требует от президента подписи под документом, удостоверяющим, что Иран выполняет свои обязательства по соглашению. Трамп уже дважды подписывал такой документ, но отказывается сделать это в третий раз, когда в воскресенье истекает срок для этого.

После этого конгресс должен в течение 60 дней рассмотреть вопрос о прекращении участия США в этом соглашении путем введения ранее отмененных санкций.

Некоторые защитники ядерной сделки с Ираном опасались, что Трамп денонсирует его, однако на самом деле президент передал решение этого вопроса конгрессу.

Каких изменений в соглашении хочет президент?

Дональд Трамп добивается отмены так называемых "закатных" статей соглашения, одна из которых предусматривает снятие ограничений на программу обогащения урана в Иране после 2025 года.

Он объявил о введении финансовых санкций со стороны министерства финансов США против Корпуса стражей исламской революции, который он назвал "террористическим, коррумпированным личным подразделением иранского лидера".

Трамп также призвал ввести ограничения на программу создания иранских баллистических ракет, которая выходит за рамки соглашения.

В сентябре Иран сообщил об успешных испытаниях новой баллистический ракеты с радиусом действия в 2 тыс. км.

Президент США заявил, что лидеры конгресса разрабатывают поправки к соглашению, которые вводят ограничения на ракетную программу Тегерана и отменяют предельные сроки действия ограничений на ядерные исследования в Иране.

Как отреагировали другие участники соглашения?

Юкия Амано, глава Международного агентства по атомной энергии МАШАТЭ, заявил, что Иран выполняет договоренности и подвергается самым тщательным в мире инспекциям своих ядерных объектов.

Европейские дипломаты предупредили, что любые односторонние изменения соглашения могут привести к его отмене и возвращению к ядерному противостоянию на Ближнем Востоке.

Вот некоторые сообщения о реакции в мире на заявление президента Трампа:

Глава внешней политики ЕС Федерика Могерини заявила, что Европы и весь мир не могут себе позволить отменить соглашение с Ираном, которое соблюдается всеми сторонами

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил в ходе телефонного разговора с президентом Рухани, что Франция будет и далее придерживаться соглашения

"Это соглашение продолжит свое действие и это хорошо", - заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента Трампа со "смелым противостоянием террористическому режиму Ирана"

Саудовская Аравия также поддержала "твердую стратегию" американского президента

Что изменилось?

Комментарий Лиз Дусет, международного обозревателя Би-би-си:



Президент Трамп фактически пересмотрел список основных угроз на Ближнем Востоке, отведя Ирану роль "врага номер один" вместо "Исламского государства".

Эта точка зрения разделяется его самыми сильными сторонниками в регионе, включая Израиль и лидеров стран Персидского залива, которые уже давно считают Иран своим главным противником и влиятельным соперником на Ближнем Востоке.

Эти союзники выступали против переговоров с Ираном в годы президентства Обамы. Как и президент Трамп, они хотят покончить с его исторической ролью в регионе.

Новый подход подразумевает введение новых санкций, но воздерживается от объявления Корпуса стражей исламской революции в качестве террористической организации. Такой шаг, предупреждает Тегеран, был бы равносилен объявлению войны.

Вопрос сейчас в том, не приведет ли эта новая линия к укреплению позиций сторонников жесткого курса в самом Иране, в том числе и Корпуса стражей исламской революции. Его формирования участвуют в военных действиях в Сирии и Ираке против ИГ.