Яд Вашем извинился за историческую ошибку на форуме по Холокосту

В письме Яд Вашем, направленном в газету "Гаарец", говорится, что информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала" неточности "и" частичное изложение фактов", что "создало несбалансированное впечатление"."

Это вызвало критику со стороны историков, политиков и других общественных деятелей, причем некоторые из замечаний были направлены непосредственно на Яд Вашем.

В материалах, представленные на форуме, не упоминали ни преступлений Советского Союза во время Второй мировой войны, ни его ответственности за её начало. В них ничего не говорилось о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году, на представленных картах неверно были указаны границы Польши и её соседей, не содержалось никаких отсылок к Украине, находящейся в конфликте с нынешними российскими властями, отмечается в письме Яд Вашем.

Как пишет издание, ведущую роль в организации форума играл Вячеслав Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.

В письме Яд Вашем фактически признает, что допустил искажение исторических фактов на мероприятии в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина, пишет "Гаарец".

Ранее стало известно, что от участия в мероприятии отказался президент Польши Анджей Дуда из-за того, что одним из главных гостей форума стал Путин. Как писали польские СМИ для Варшавы неприемлема ситуация, когда глава польского государства будет вынужден слушать, как российский лидер "продолжит высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне".

Путин в последние дни 2019 года несколько раз высказался о причинах начала Второй мировой войны, политике Польши и СССР в предвоенные годы, о так называемом пакте Молотова – Риббентропа. Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньёй" и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда не управляло страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.

Освенцим был освобождён советскими войсками 27 января 1945 года. Сейчас на территории бывшего лагеря открыт музей, внесённый в список мирового наследия ЮНЕСКО.