"Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного, - цитирует Щур послание Сенцова в Fаcebook. - Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил".
Письмо датировано 29 октября, уточнил правозащитник, но скан послания почему-то не опубликовал.
Сенцов держал голодовку в колонии в течение 145 дней и согласился прекратить ее с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления, что фактически равнозначно пытке, сообщил тогда его адвокат Дмитрий Динзе. Замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко днем объявил, что Сенцов согласился начать принимать пищу, а "лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки".
В середине октября Ямало-Ненецкое управления Федеральной службы исполнения наказаний опровергло информацию о помещении Сенцова в реанимационное отделение гражданской больницы города Лабытнанги в связи с необратимыми последствиями голодовки для его здоровья, распространенную ранее украинскими СМИ со ссылкой на двоюродную сестру режиссера Наталию Каплан.
В то же время в Киеве от властей РФ требовали допуска украинских врачей и консула к Сенцову.
Бессрочную голодовку режиссер объявил 14 мая 2018 года, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем - 64 человека. Это требование в итоге так и не было выполнено.
При этом, по словам Динзе, Сенцова в период голодовки уговаривали написать прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина, но режиссер отказался это делать.
Международная общественность и политики различного уровня неоднократно требовали от российских властей освобождения Сенцова, но пока тщетно.
В начале октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Сенцова, который утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав и основных свобод человека. Страсбургский суд отвел властям РФ срок до 16 января 2019 года для письменного заключения по этому делу.
Дело Сенцова
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет.
Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину, утверждало следствие.
Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. После присоединения Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство - на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву. Сенцов же заявил, что не получал российский паспорт.
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