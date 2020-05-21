"Кто я такой: стратегия или случайность? Я такой, какой я есть", — произнес Владимир Зеленский, сидя на зеленой лужайке возле Мариинского парка в Киеве. Именно там, на открытом воздухе, он решил провести свою пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту президента Украины.

Ровно год назад, 20 мая 2019 года, когда состоялась его инаугурация, у этого же дворца он принимал почетных гостей церемонии. Тогда светило яркое солнце, и Владимир Зеленский всем улыбался. Сейчас же было облачно, шел дождь, а президент выглядел обеспокоенным и несколько раздраженным. Он три часа отвечал на вопросы журналистов. Начал ожидаемо — об эпидемии COVID-19 и ее последствиях для Украины. "Правительство рассматривает запуск работы общественного транспорта с 22 мая. Междугородные перевозки мы не можем обеспечить — только шесть областей готовы к этому", — прокомментировал президент сроки выхода страны из карантина.

Гордон и недовольство журналистов

Второй вопрос к Зеленскому прозвучал от журналиста Дмитрия Гордона, который 18 мая опубликовал резонансное интервью с бывшим командиром вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе Игорем Гиркиным, а незадолго до этого — не менее спорную беседу с бывшим прокурором аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской.

Гордон спросил Зеленского, есть ли смысл встречаться в дальнейшем с Владимиром Путиным, если он все равно не отдаст Донбасс на условиях Украины? "Результат все равно есть — это человеческие жизни", — ответил Зеленский, вспомнив об освобожденных из плена украинцах.

Предоставленное Гордону право задавать вопрос президенту одним из первых возмутил других украинских журналистов. Накануне офис президента отказал в аккредитации на пресс-конференцию, ссылаясь на карантин, в частности, журналистам "Радио Свобода", "5-го канала", издания "Главком" и ряда других СМИ.

"Всем журналистам было продемонстрировано, кто важен для власти, — возмутилась по этому поводу шеф-редактор портала "Детектор медиа" Наталья Лигачева. — Возьми интервью у Поклонской и Гиркина, скажи, что хочешь взять интервью у Януковича — и тебе дадут слово в первых рядах на пресс конференции президента. Эта власть не уважает настоящих журналистов. Ей удобно с теми, кто занимается политической игрой".

"Друзья" Зеленского у власти

Однако к президенту было немало и острых вопросов. В частности, об альтернативе минским соглашениям для урегулирования конфликта в Донбассе. "Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связаны санкции против Российской Федерации, — ответил Зеленский ответ на вопрос DW. — …Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не снимая Минск, а параллельно, отдельным треком".

Зеленского несколько вывел из себя вопрос о "друзьях" на высоких должностях во власти, хотя, будучи еще кандидатом в президенты, Зеленский обещал, что этого не допустит. Сейчас же он признал, что испытывает кадровый голод, поскольку не может найти людей, "и профессиональных, и честных" одновременно. Именно поэтому, по его словам, он предложил во власть "чистых" людей, в частности Ирину Венедиктову как руководителя Офиса генпрокурора: ведь она, мол, раньше не работала в этом ведомстве.

А о главе офиса президента Андрее Ермаке Зеленский сказал, что он "всегда был опытным юристом". "У нас кадровый голод, даже не могут назначить министров образования, культуры, энергетики. Какого бы мы ни взяли, на следующий день пишут: это человек Ахметова или Коломойского", — пожаловался президент. При этом Зеленский отмежевался от олигархов и заявил, что является независимым и хочет иметь с ними исключительно конструктивные отношения.

"Я не лоббист их интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека на должность. Мне кажется, они даже не хотят или боятся, понимают, что нет смысла в том, чтобы мне это предлагать", — заявил украинский президент.

Вспомнил Зеленский и бывшего главу государства Петра Порошенко. "Я всем отличаюсь от Порошенко — физиологически и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно "болеет" этой страной", — отметил он. Президент прокомментировал и обнародование аудиозаписей якобы с голосами, похожими на голоса Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, которые могут указывать на влияние Байдена на принятие решений предыдущей украинской властью.

"Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и приговоров", — сказал Владимир Зеленский. Между тем офис генпрокурора после обнародования аудиоматериалов возбудил дело по статье "государственная измена".

Не обошлось и без обещаний. Президент пообещал, что в этом году в Украине будет построено и отремонтировано в девять раз больше дорог, чем в 2019-м. "Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого появились дороги", — сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что пока не может повлиять на ситуацию в регионах и надеется на местные выборы, а также отметил, что ищет 3 миллиарда долларов на программу строительства и ремонта мостов. Пока он рассказывал об этом, в Днепропетровской области под грузовым автомобилем в воду провалилась часть моста через залив Каховского водохранилища.

Второй срок? Возможно

Отвечая на вопрос, хватит ли ему одного президентского срока, чтобы решить многочисленные проблемы, он ответил: "Я не знаю, честно говоря. Искренне — одной не хватит". На уточняющий вопрос, решил ли он идти на второй срок, президент ответил: "Я иду на один срок. Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду думать. У меня есть о чем". Ранее, до своего избрания, Зеленский категорически заявлял, что идет лишь на один срок.

Политолог Владимир Фесенко считает, что у Зеленского начали открываться глаза на то, что реальные качественные изменения, которые он декларировал, будучи кандидатом в президенты, нельзя сделать быстро. "Он преодолел одну из своих иллюзий, что можно быстро все решить. И теперь не хочет уходить из власти побежденным, который так ничего и не достиг", — прокомментировал DW Фесенко. По его мнению, Зеленский не уйдет из власти без результатов.