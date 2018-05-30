Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве в Киеве которого накануне сообщила полиция Украины, оказался жив. Все произошедшее было частью спецоперации, заявили украинские силовики. Би-би-си приводит речь Аркадия Бабченко после "воскрешения".

На пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение на убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сам Бабченко огласил цену, назначенную за его убийство - 40 тысяч долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль решительно осуждает убийство и надеется "на настоящее, а не показушное расследование".

Убийство журналиста оказалось инсценировкой СБУ

Сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что все произошедшее было частью специальной операции. Сам журналист выступил на пресс-конференции в СБУ.

Покушение на убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, заявил на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак. Само убийство, о котором стало известно накануне, было инсценировано.

И организатор, и готовившиеся к убийству исполнители задержаны, добавил Грицак. При этом исполнитель был участником операции и будет проходить по уголовному делу как свидетель.

Накануне украинская полиция сообщила, что на российского журналиста, покинувшего Россию в 2017 году, было совершено покушение в его квартире в Киеве, и что он умер в машине "скорой помощи".

"Я свою работу выполнил. Я пока еще живой"

Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ, который показывал в прямом эфире телеканал "112 Украина". По его словам, дело о покушении расследовалось два месяца, а самому ему сообщили об этом месяц назад, пояснив, что "на него есть заказ".

"Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов", - рассказал журналист. "Я неплохо стою, слушайте", - пошутил он.

"Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России, - продолжил Бабченко. - Добыть эту фотографию могли только спецслужбы и только в паспортном столе", - добавил он и вслед за главой СБУ выдвинул версию о причастности к покушению российских спецслужб.

Бабченко согласился принять участие в операции украинских спецслужб, которая предполагала сообщение о его убийстве. "Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказа дали три недели", - добавил он.

Журналист извинился перед своими друзьями за то, что им пришлось пережить после сообщения об убийстве: "Я друзей и коллег хоронил много раз, и я знаю это чувство, когда приходится хоронить коллег".

Он также попросил прощения у супруги. "Олечка, прости, пожалуйста, но здесь было без вариантов", - обратился он к жене.

"Я свою работу выполнил. Я пока еще живой. Не дождутся", - закончил свое выступление российский журналист.

Покушение за 30 тысяч

Глава СБУ Грицак уточнил, что организатор покушения на убийство - гражданин Украины, он был задержан за три часа до брифинга в Киеве. Этот человек, по его словам, якобы получил от российских спецслужб 40 тысяч долларов, 30 тысяч из них он предложил своему знакомому, который участвовал в военной операции на востоке Украины на стороне правительственных сил.

"В качестве задатка он передал исполнителю 15 тысяч долларов", - сообщил Грицак, продемонстрировав видеозапись передачи этих средств.

Грицак также заявил, что организатор покушения говорил о подготовке убийства 30 человек на Украине, а покушение на Бабченко должно было стать пробным.

Вместе с тем, как уточнил генпрокурор Украины Юрий Луценко, человек, которому предполагаемый заказчик отводил роль исполнителя убийства, будет проходить по уголовному делу в качестве свидетеля.

Генпрокурор также обвинил в подготовке убийства журналиста российские власти. Он заявил, что Украина - не место, где Россия "может безнаказанно проводить теракты".

Российские власти накануне категорически отвергли подозрения в свой адрес, обвинив Киев в провокации.

"Это верх цинизма на фоне такого жестокого убийства вот так сотрясать воздух, русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного, беспристрастного расследования", - сказал в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как "убивали" Бабченко

Сообщения о том, что на Бабченко совершено покушение в Киеве, начали появляться во вторник около девяти часов вечера.

Одним из первых о том, что в Бабченко стреляли, написал в "Фейсбуке" его коллега Айдер Муждабаев.

Вскоре в нацполиции Украины сообщили: журналист убит несколькими выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Днепровском районе Киева.

Как заявили в полиции, Бабченко, лежащего в луже крови, обнаружила его жена, которая в момент покушения находилась в ванной комнате. Женщина вызвала медиков, однако журналист скончался в машине "скорой".

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко уточнял, что стрелявший поджидал Бабченко, который возвращался домой из магазина, на лестничной клетке в подъезде.

В нацполиции, возбудившей уголовное дело по статье "Умышленное убийство", заявили, что основной версией преступления считают профессиональную деятельность журналиста и опубликовали фоторобот предполагаемого убийцы.

Уголовное дело возбудил и Следственный комитет России, напомнивший, что на территории Украины не в первый раз убивают граждан России.

МИД России потребовал от украинских властей приложить все усилия для расследования произошедшего, подчеркнув при этом, что "уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет", а расследования не приводят к наказанию преступников.

В украинском МИДе в свою очередь заявили, что убийство журналиста может быть тактикой дестабилизации Украины со стороны России.