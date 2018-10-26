Глава Крыма Сергей Аксенов выделил два миллиона рублей из личных средств для того, чтобы помочь правоохранительным органам изобличить взяточников среди своих подчиненных. Об этом он рассказал в эфире "Первого крымского" телеканала.
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По словам Аксенова, в настоящее время эти средства проходят как вещественные доказательства в различных уголовных делах (в каких именно, он не уточнил).

Ранее глава Крыма специально ездил на прием к директору ФСБ Александру Бортникову, чтобы вернуть деньги. "Приехал попросить его, чтобы те средства, которые я выделял на работу со взяточниками, мне как можно быстрее возвращали. Я ограничен в ресурсах", — цитирует слова Аксенова "Крыминформ".

17 октября стало известно о задержании вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Он арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Медуза
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