По словам Аксенова, в настоящее время эти средства проходят как вещественные доказательства в различных уголовных делах (в каких именно, он не уточнил).

Ранее глава Крыма специально ездил на прием к директору ФСБ Александру Бортникову, чтобы вернуть деньги. "Приехал попросить его, чтобы те средства, которые я выделял на работу со взяточниками, мне как можно быстрее возвращали. Я ограничен в ресурсах", — цитирует слова Аксенова "Крыминформ".

17 октября стало известно о задержании вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Он арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.