Согласно статистике Министерства внутренних дел, за полтора года в Эстонии были зарегистрированы как временные работники почти 37 000 человек, из них около 29 000 — украинцы, 2001 белорус, 1471 русский.
Логично, что рабочим нужно где-то жить. Как правило, если ты приезжаешь на заработки, то, во-первых, это аренда, а не покупка жилья, во-вторых, нужно зарабатывать, а не тратить половину зарплаты только на сон.
В Таллине арендовать 2-комнатную квартиру с минимальным ремонтом в Мустамяэ в среднем стоит 370-400 евро в месяц. 3-комнатная — от 470 до 530.
Учитывая, что большинство приезжают на заработки (нужно отправлять часть денег домой и экономить), то снимать жилье с соратниками — практически единственный вариант проживания.
Как сказал строитель из Украины Александр в интервью RusDelfi летом, его зарплата в месяц "чистыми" составляет 961 евро. С переработками больше. Получается, что, в среднем, 1/3 зарплаты уходила бы на аренду. Сюда нужно добавить "коммуналку", интернет, телефон, проезд и так далее. Так себе "заработки".
Ни для кого не секрет, что некоторые "простые рабочие" снимают квартиру сразу на 4-8 человек. Так дешевле. А приватность и возможность пригласить друзей на праздник — даже не на втором месте.
Аренда жилья
Три маклера подтвердили RusDelfi, что у них возникали проблемы с тем, что арендодатель не хочет давать свою квартиру для жилья гражданам Украины. (Один специалист вообще отказался комментировать "эту скользкую тему").
На это есть несколько причин, хоть и разницы в договорах аренды для граждан Эстонии и граждан других государств нет. RusDelfi выделил 2 основные:
Вид на жительство и пребывание в стране по рабочей визе. То есть человека могут выгнать из страны, документы могут закончиться, срок пребывания может уменьшиться. Стереотипы о строителях, которые живут большой бригадой и ведут себя неприлично.
"Да, я сталкивался с тем, что люди не хотят сдавать квартиру приезжим, — рассказал Максим Макеев, старший маклер Arco Vara. — Чаще всего это касалось чернокожих и украинцев. Это факт, хоть я и с большим уважением отношусь ко всем народам, но арендодатель вправе выбирать, кому он хочет предоставить для жилья свою жилплощадь.
Некоторые не сдают в аренду представителям Ирака, Ирана, Африки, потому что не хотят проблем с соседями. Например, когда приезжие начинают готовить, то распространяется неприятный запах. У нас разные культуры, не все готовы с этим смириться.
Если говорить про украинцев, то часто это предубеждения или неудачный опыт. Не все хотят, чтобы в их квартире жили, например, строители. Кто-то идет на хитрость. К примеру, если 2-комнатную квартиру обычной семье можно сдавать за 500 евро, то с 4-х мужчин можно взять по 150 евро и зарабатывать 600 евро в месяц. Такие варианты тоже бывают. Это зависит уже не от национальности и гражданства, а от желания хозяина заработать".
Другой маклер по недвижимости SPC Kinnisvara, Елена Троян, утверждает, что многие хозяева не хотят сдавать иностранцам, так как считают, что они ведут себя неподобающе, шумят, курят в квартире, не соблюдают чистоту, а иногда не платят во время. "Поэтому нужны рекомендательные письма от работодателя или гарантии оплаты того же работодателя. Отчитываться необходимо, так как многие арендаторы хотят прописку. Нужны хорошие, юридически грамотные договора", — заверила она.
Опыт действительно разный
"Я сдаю свою квартиру украинке в Копли, — говорит арендодатель, который захотел остаться анонимным (имя и фамилия редакции известны). — Мы в самом начале заключили договор через маклера, так как он проверяет официально человек работает или нет. Если она работает нелегально и перестанет платить, то ты ничего не потребуешь с нее, так у нее нет официального дохода.
Какая разница, из Украины она или нет? — спросила она. — Мне главное, чтобы она вовремя платила и прилично себя вела".
Другой арендодатель, который поговорил с RusDelfi, получил отрицательный опыт работы с украинцами. "В договоре было прописано, что снимать 3-комнатную квартиру будут втроем. На самом деле жили вшестером. А в один момент главный квартиросъемщик просто уехал в Германию, а остальные последовали за ним, без каких-либо предупреждений. Плюс, многим жильцам не нравилось, что они сушат вещи, вывешивая их за окно. У нас это не принято", — считает арендодатель из Ласнамяэ.
По словам Елены Троян, если в итоге в квартиру поселятся больше человек, чем было обусловлено вначале, то это будет нарушением договора. Она указала на отсутствие прописанных санитарных норм о количестве проживающих на одном квадратном метре. "В арендованной 2-комнатной квартире, 40 м2, могут жить до 6-8 человек. Были случаи, когда в доме 70 м2, проживало 14 человек", — резюмирует специалист по недвижимости.
Недавно Eesti Päevaleht писал о случае, когда Британское посольство несколько лет снимало квартиру для работника НАТО, который потом уехал и оставил квартиру в Пирита в ужасном состоянии.
RusDelfi заметил объявление Кирилла Лудина в Facebook, в котором тот написал: сниму квартиру с женой и ребенком, затем добавил: P.S. думаю, многим важно — я гражданин Украины.
Мы связались с Кириллом и спросили, почему он считает нужным отметить гражданство и сложно ли ему было найти квартиру для себя и семьи.
"Мне говорили, что арендодатели относятся с небольшой опаской при сдаче квартир к украинцам в виду того, что основной специализацией соотечественников является строительство и работа по принципу срочной занятости, когда приезжают на ограниченный срок, — сказал он. — Зачастую это бригады, таким образом в квартиру заселяются не один человек, а несколько, и, видимо, случались инциденты порчи имущества и дебоширства. Я уверен, такие случаи единичные, но учитывая, что Эстония достаточно небольшая страна, то всего несколько таких "отзывов" гораздо серьезнее влияет на общественное мнение, чем, допустим, в Украине, где живет в 38 раз больше людей".
Кирилл рассказал, что он сталкивался с отказами после упоминания о гражданстве при телефонном разговоре, но во время личной встречи отказов по этой причине не было. К слову, Кирилл работает IT-специалистом.
По информации RusDelfi, многие украинцы сталкиваются с тем, что им не хотят сдавать жилье, так как они "не вызывают доверие и могут обмануть".
Поэтому очень часто можно встретить объявление с подписью: я местный. И это действительно теперь важно указывать, так как эстонское гражданство или постоянный вид на жительство увеличивают шансы получить хорошее жилье. "Квартиры в хорошем состоянии не будут сдавать рабочим или беженцам", — заверила маклер Троян.
Посмотри на своего соседа
Многие в разговоре отметили, что так как большинство украинцев приезжают работать на завод и стройку, от этого и создается репутация "нежелательных квартиросъемщиков". Интересно, кто же до 2014 года в Эстонии строил дома и развивал тяжелую промышленность, если "все строители" шумят, пьют и бьют мебель? Наверняка у многих есть знакомые "обычные работяги", которые хорошо трудятся, еще лучше ведут себя после смены. А есть и другие, соседи (местные!) с "солидной работой", которые уже надоели громкой музыкой "Ленинграда" и вечеринками с маргаритой по пятницам.
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