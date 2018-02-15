В Сирии при авиаударе американских ВВС и их союзников погибли россияне. Сколько именно – неизвестно, но различные источники говорят минимум о 13, а максимум – о нескольких сотнях человек. Вдова одного из них рассказала, что ей известно о смерти мужа
Stanislavas Matvejevas
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