В Сирии при авиаударе американских ВВС и их союзников погибли россияне. Сколько именно – неизвестно, но различные источники говорят минимум о 13, а максимум – о нескольких сотнях человек. Вдова одного из них рассказала, что ей известно о смерти мужа
Stanislavas Matvejevas
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"Настоящее время"
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