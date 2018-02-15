"Я хочу, чтобы о нем узнали все". Вдова россиянина из "ЧВК Вагнера" о гибели мужа в Сирии

В Сирии при авиаударе американских ВВС и их союзников погибли россияне. Сколько именно – неизвестно, но различные источники говорят минимум о 13, а максимум – о нескольких сотнях человек. Вдова одного из них рассказала, что ей известно о смерти мужа