”За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо)”, — говорится в документе, подготовленном к заседанию FDA.

Один из получивших вакцину мужчина, страдающий от атеросклероза и ожирения, умер через три дня после получения первой дозы препарата. У другого испытуемого через 60 дней после введения второй дозы остановилось сердце, еще через три дня он скончался.

В группе людей, получивших плацебо, два человека умерли от инфаркта и инсульта. Причины смерти еще двух людей устанавливаются.