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Во время испытаний вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
BioNTech & Pfizer
BioNTech & Pfizer
© AFP / Scanpix

”За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо)”, — говорится в документе, подготовленном к заседанию FDA.

Один из получивших вакцину мужчина, страдающий от атеросклероза и ожирения, умер через три дня после получения первой дозы препарата. У другого испытуемого через 60 дней после введения второй дозы остановилось сердце, еще через три дня он скончался.

В группе людей, получивших плацебо, два человека умерли от инфаркта и инсульта. Причины смерти еще двух людей устанавливаются.

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