Администрация президента США Дональда Трампа разработала дополнительные меры, направленные на более эффективное противодействие хакерам, связанным с Россией, Китаем, Ираном и КНДР и угрожающим стратегически важной инфраструктуре Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Kibernetinė ataka
© Shutterstock

По словам источников, наиболее обеспокоены подрывными действиями хакеров Госдеп, Пентагон и Министерство финансов. Отмечается, что в прошлом году российские хакеры могли внедриться в энергосистемы США.

Угроза со стороны хакеров настолько серьезная, что в июне группа советников президента заявила, что страна должна подготовиться к "катастрофическому отключению электроэнергии", вызванному кибератаками.

Статьи по теме:
Трамп признал встречу сына с россиянкой ради компромата на Клинтон  (3)
Россия вводит ответные пошлины на товары из США  (34)

Отвечающие за инфраструктуру компании признают, что им нужна дополнительная помощь в противодействии хакерам со стороны федерального правительства, включая военных.

По данным источников WSJ, предлагается более активно взаимодействовать с другими странами для поиска и задержания хакеров, подозреваемых в кибератаках, а также шире использовать возможности их ареста по линии Интерпола, замораживания активов и персональные санкции.

Чиновники, продвигающие более жесткие меры противодействия хакерам, не знают, примет ли в итоге Трамп предложенные ему рекомендации. Однако в Белом доме отметили, что он серьезно относится к этому вопросу.

Напомним, в июле Минюст США опубликовал список из 12 человек, которые являются сотрудниками российского Генштаба, участвовали в кибератаках и причастны, по данным Вашингтона, к вмешательству в американские выборы. Их обвинили в заговоре.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Американские сенаторы предложили "самые жесткие" санкции против России (21)

Группа американских сенаторов от обеих партий...

В мире

Пресса Британии: британский бюджет на оборону от российской угрозы продолжает расти (1)

Times рассказывает о том, что правительство Британии...

Лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" досрочно отпустили на свободу

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир...

СМИ: убитые в ЦАР журналисты раскопали "что-то опасное для Путина" (7)

Погибшие в Центральноафриканской Республике...

В США пять человек погибли в результате падения самолета на парковку торгового центра

В городе Санта-Ана в штате Калифорния, США , пять...

В Великобритании решили каждого жителя считать потенциальным донором органов

В Великобритании разработан план введения нового...

TOP новостей

Wizz Air будет летать из Вильнюса во Львов (5)

Осенью венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air начнёт...

Завершено расследование дела об имуществе семьи Бразаускене в США (12)

Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса Кристина...

Литва не стремится, как Франция, запрещать смартфоны в школах (6)

Министерство образования и науки Литвы утверждает,...

Президент Литвы выразила соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

Число жертв землетрясения на острове Ламбок...

Цеппелины под мазурку: в Минске прошли праздники литовской и польской культуры (7)

4-5 августа на территории Верхнего города в Минске...