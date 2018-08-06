По словам источников, наиболее обеспокоены подрывными действиями хакеров Госдеп, Пентагон и Министерство финансов. Отмечается, что в прошлом году российские хакеры могли внедриться в энергосистемы США.
Угроза со стороны хакеров настолько серьезная, что в июне группа советников президента заявила, что страна должна подготовиться к "катастрофическому отключению электроэнергии", вызванному кибератаками.
Отвечающие за инфраструктуру компании признают, что им нужна дополнительная помощь в противодействии хакерам со стороны федерального правительства, включая военных.
По данным источников WSJ, предлагается более активно взаимодействовать с другими странами для поиска и задержания хакеров, подозреваемых в кибератаках, а также шире использовать возможности их ареста по линии Интерпола, замораживания активов и персональные санкции.
Чиновники, продвигающие более жесткие меры противодействия хакерам, не знают, примет ли в итоге Трамп предложенные ему рекомендации. Однако в Белом доме отметили, что он серьезно относится к этому вопросу.
Напомним, в июле Минюст США опубликовал список из 12 человек, которые являются сотрудниками российского Генштаба, участвовали в кибератаках и причастны, по данным Вашингтона, к вмешательству в американские выборы. Их обвинили в заговоре.
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