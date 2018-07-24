WSJ указывает, что группировка, которая называла себя Dragonfly или Energetic Bear сумела взломать считавшиеся защищенными сети электрических компаний в США, указывает Министерство внутренней безопасности. Как полагают в ведомстве, группировка связана с российскими властями.

Взломать сети хакерам удалось благодаря атакам на партнеров электрических компаний. В результате они обманом достали необходимые пароли и получили доступ к компьютерам диспетчерских служб, с которых могли устраивать перебои с подачей электричества.

Ранее Министерство внутренней безопасности неоднократно говорило об угрозах со стороны хакеров, однако в этот раз оно впервые сообщило о том, что реально сделали киберпреступники. При этом названия компаний в ведомстве упоминать не стали, рассказав лишь о "сотнях жертв".

В Министерстве внутренней безопасности кроме того считают, что не все жертвы догадываются о взломе. В некоторых случаях хакеры получали доступ к компьютерам по данным реальных сотрудников, которые им как-то удавалось добыть. При этом в ведомстве не могут сказать, зачем взламывались сети: для кражи информации или для подготовки к будущему конфликту.

В Москве не раз указывали на непричастность российского государства к атакам против американской инфраструктуры.