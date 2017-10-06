Хакеры, работающие на правительство России, по информации газеты The Wall Street Journal, в 2015 году похитили секретные данные о киберзащите Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Как пишет издание в четверг, 5 октября, ссылаясь на нескольких неназванных осведомленных источников, была похищена информация о том, как американская спецслужба проникает в зарубежные компьютерные сети и защищается от кибератак.

По данным The Wall Street Journal, кража данных была осуществлена после того, как один из сторонних подрядчиков АНБ сохранил секретные файлы на свой домашний компьютер, на котором был установлен антивирус производства российской "Лаборатории Касперского". Возможно, хакеры смогли именно через это ПО идентифицировать соответствующие файлы и получить к ним доступ.

О похищении данных АНБ стало известно лишь весной 2016 года, указывает американское издание. По оценке экспертов, речь идет об одной из наиболее серьезных кибератак последних лет.

Продуктами "Лаборатории Касперского" пользуются 400 миллионов клиентов по всему миру. 13 сентября министерство внутренней безопасности США предписало госучреждениям отказаться от софта российского производителя, усматривая в нем угрозу для национальной безопасности.