Один из собеседников газеты отметил, что посол США в России Джон Хантсман недавно летал в Вашингтон, чтобы помочь с организацией саммита. "Личная встреча Путина и Трампа - проект посла Хатсмана, который он готовит вот уже несколько месяцев", - поведал источник. При этом он добавил, что подготовка к саммиту находится на самой ранней стадии, даты и место его проведения пока не согласованы.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также развязавшуюся между Москвой и Вашингтоном гонку вооружений.

Издание напоминает, что бывший посол РФ в США Юрий Ушаков в апреле заявил журналистам, будто Трамп во время телефонного разговора пригласил Путина посетить Вашингтон. Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс вскоре подтвердила, что такое приглашение действительно прозвучало. Она отметила, что встреча может состояться "в не столь отдаленном будущем" в том числе и на территории Белого дома.

Впрочем, как подчеркнул источник газеты, в настоящий момент Трамп целиком сфокусирован на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Если переговоры с Северной Кореей продолжатся, со встречей с Россией придется подождать", - заявил представитель администрации.

Примечательно, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в пятницу объявило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Пхеньяне договорились о проведении встречи глав двух стран уже в этом году.

В сообщении ЦТАК говорилось: "В беседе договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи".

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лавров пока не доложил Владимиру Путину об итогах своей поездки в КНДР, поэтому рано говорить о возможности проведения российско-северокорейского саммита. "Пока рано об этом говорить. Пока еще не было обстоятельного доклада министра", - сказал представитель Кремля.