По версии источников издания, Асад одобрил применение газа хлора в наступательной операции на последний крупный оплот мятежников и позволил применять хлор при любых наступательных операциях. Издание уточняет, что из последних разведывательных данных неясно, разрешил ли Асад военным также применять газ зарин.

Как следует из публикации, Пентагон готовит возможные меры в военной сфере, однако президент США Дональд Трамп еще не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами и будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы. Кроме того, американские официальные лица пока не уточнили, станет ли применение хлора основанием для авиаударов США по режиму Асада.

Если США решат нанести удар по Сирии, то он, вероятно, будет более масштабным, чем прежние. В этом случае Трампу "снова придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны в попытке причинить больше вреда войскам Асада".

"Я не буду предоставлять комментариев относительно планов США, однако применение Асадом химического оружия, зарина и хлора, и безразличие к жизням гражданских лиц широко известно и нарушает стабильность в регионе", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, уточнив, что США также могут ограничиться введением экономических санкций против сирийских официальных лиц.

Газета сообщает, что в последние недели США пытались не допустить проведения операции в Идлибе. В частности, по словам источников, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео якобы просили своих российских коллег гарантировать, что химическое оружие не будет применено в Идлибе.

В публикации также утверждается, что Россия отвергла предупреждения США и заявила, что силы оппозиции в Сирии могут применить химическое оружие против мирных жителей, чтобы спровоцировать ответ военными средствами со стороны США. По данным американских чиновников, сирийские мятежники не обладают возможностями для осуществления таких атак.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о согласовании между Москвой и Дамаском начала операции в Идлибе, передает "Интерфакс".

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тысяч боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Аль-Каида"*. Восстановление контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Как сообщили 25 августа в Минобороны РФ, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, на сходке представителей террористических группировок были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин".

"Российское военное ведомство продолжает внимательно отслеживать обстановку в Сирийской Арабской Республике и действия группировок вооруженных сил различных стран в Ближневосточном регионе", - заявил Конашенков. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве встревожены перспективой новой провокации с использованием химоружия со стороны террористов в Сирии. По его словам, США и их союзники не слышат предупреждений России о возможности применения террористами химоружия в Сирии и угрожают Дамаску новыми ударами.

Нынешняя администрация США уже жестко реагировала на случаи применения химоружия в Сирии. Так, в середине апреля США, Великобритания и Франция обстреляли объекты на территории Сирии, связанные с использованием химического оружия, которое принадлежит президенту Башару Асаду. Перед этим правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, в которой Запад обвинил режим Башара Асада.