ЦРУ (Центральное разведывательное управление) США считает, что компьютерный вирус NotPetya, по всей вероятности, был создан бывшим ГРУ (Главное разведывательное управление, ныне Главное управление Генштаба ВС РФ). Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) вечером 12 января со ссылкой на сотрудников американских спецслужб, располагающих соответствующими засекреченными документами.

По их информации, в ноябре ЦРУ "с высокой степенью уверенности" заключило, что вирус NotPetya создали в Главном управлении Генштаба ВС РФ, органе внешней разведки Минобороны. WP отмечает, что атака вируса-вымогателя произошла за день до празднования Дня конституции в Украине, 27 июня 2017 года. В результате сильно пострадали финансовые институты, а также государственные и частные предприятия не только в Украине, но также в ряде других стран.

"Часть "гибридной войны"

Экс-глава британского разведагентства GCHQ Роберт Хэнниган в интервью WP предположил, что вирусная атака стала частью российской "гибридной войны". Основатель специализирующейся на кибербезопасности фирмы Rendition Infosec Джейк Уильямс, в свою очередь, считает, что российские хакеры стремились вывести из строя финансовую систему Украины.

Жертвами массированной кибератаки в конце июня стали финансовые институты и компании Украины, а также России, Франции, Дании, Голландии, Великобритании, США и других стран. Сообщается, что причиной глобального сбоя стал вирус-вымогатель Petya.A, который блокирует работу компьютеров. Между тем эксперты "Лаборатории Касперского" уверены, что всемирная атака вируса-вымогателя не связана с описанным весной 2016 года вирусом Petya, и поэтому назвали этот вирус NotPetya.