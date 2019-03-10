По данным издания, согласно формуле Трампа "цена+50%" государства, которые размещают на своей территории войска Соединенных Штатов, будут платить за это полную стоимость и вдобавок еще половину суммы. Как отмечается, с помощью этой формулы Трамп планирует решить финансовый вопрос с союзниками, которые, по его мнению, недостаточно тратят на военные расходы.
Сообщается, что эта новость затронула Германию, Японию и Южную Корею. Источники газеты утверждают, что с одной из этих стран новая формула уже обсуждалась на высшем уровне.
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